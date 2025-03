Gleyber Torres confesó que fueron estos venezolanos que lo convencieron de firmar con Detroit

Posteado en: Actualidad, Deportes

Gleyber Torres quería un nuevo reto en su carrera y en los Tigres de Detroit lo ha encontrado. El venezolano salió divorciado con la gerencia de los Yankees de Nueva York y tres muy buenos amigos le recomendaron firmar con los felinos.

“Estoy muy emocionado de estar aquí. De trabajar duro. Tuve buenas conversaciones con Miguel Cabrera y Víctor Martínez, también con Gio Urshela. Sabemos la historia de Miggy aquí. Me hablaron muy bien de la organización”, dijo Torres a MLB Network.

“Sé lo que este equipo puede dar. Queremos estar nuevamente en la postemporada. Los jugadores han sido muy abiertos conmigo desde que firmé con Detroit. Todo va saliendo bien y sólo quiero hacer las cosas y ayudar al equipo”, explicó Torres.

Gleyber Torres says conversations with Gio Urshela, Miguel Cabrera and Victor Martinez helped persuade him to sign with Detroit this offseason.

Torres no recibió la oferta calificada de los Yankees y semanas después, se conoció que el gerente de la organización, Brian Cashman, estaba molesto con Torres por haberse negado a jugar en la antesala.

Con información de Fansided