Iván López Caudeiron: El poder del voto

Posteado en: Opinión

En cada rincón de Venezuela, desde los Andes hasta los Llanos, pasando por la majestuosa Caracas y las costas.

Hoy más que nunca, quiero hablarte a ti, que has perdido la fe en el sistema o que sientes que tu voto no importa. Quiero recordarte que, en un país dividido entre una derecha extrema y un mal gobierno de izquierda, los del centro debemos tomar la palabra, y gritar a todo pulmón, que el voto es el arma más poderosa que tienes como ciudadano.

Venezuela tiene una historia rica en valentía, lucha y esperanza. Desde los días de la independencia, los nuestros pelearon con todo lo que podían y tenían para asegurar un país libre y soberano. Hoy, la lucha es diferente, pero igual de importante. No necesitamos espadas ni lanzas; lo que necesitamos es una participación activa en las urnas. En tiempos de polarización, cuando abtenerse es renunciar a tu Futuro, debemos todos los venezolanos, cansados ??de las promesas incumplidas y de los conflictos políticos, optar por la participación. Es comprensible, la frustración puede ser abrumadora. Pero no votar es renunciar a la posibilidad de cambiar las cosas. Cuando no votas, deja que otros decidan tu futuro. Además, la abstención solo alimenta la polarización.

El voto es más que un papel depositado en una urna. Es un acto de fe, de resistencia y de amor por nuestra patria. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, tenemos el poder de cambiar las cosas. Cada voto cuenta, cada voto suma, y ??cada voto es necesario.

Muchos dirán que el sistema está roto, que no hay garantías, que todo es una pérdida de tiempo. Pero no podemos rendirnos. Venezuela ha demostrado una y otra vez que, cuando nos unimos, somos capaces de superar cualquier obstáculo. Votar es un acto de unión, un acto de esperanza, y un paso hacia el país que soñamos.

El llamado a la acción.

A ti, que estás leyendo estas palabras, quiero hacerte un llamado. No te quedes en casa el día de las elecciones. Piensa en tus hijos, en tus nietos, en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Piensa en el país que quieres dejarles. Tu voto es la herramienta más poderosa que tienes para construir ese futuro.

No permitas que la polarización te paralice. No permitas que la apatía te venza. Sal a votar, no por un partido o por una ideología, sino por Venezuela. Porque, al final del día, este país es de todos, y solo juntos podremos sacarlo adelante.

El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Cada voto es una chispa de esperanza, una declaración de que creemos en un país mejor. En tiempos de división, el voto es lo que puede unirnos. Así que no lo pienses más. Levántate, participa y recuerda que, aunque parezca pequeño, tu voto tiene el poder de cambiarlo todo.

¡Venezuela te necesita!

RRSS: *@IvanLopezSD* – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Voz Ancla del programa: “Un Buen Rollo”. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 22 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. Coordinador Nacional de Emprendimientos de la Fundación Pro-Defensa de los DD.HH.: Libertad, Justicia y Orden. CEO de @FocoYEmprendo