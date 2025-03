José Aranguibel Carrasco: Psuv, ¿No son todos los que están ni están todos los que son?

Posteado en: Opinión

“Mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado; mi mayor preocupación es estar del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón.”

Abraham Lincoln

En el debate político venezolano existe una remora cual mancha indeleble y permanente de los desconocidos resultados electorales del 28J, cuando no hizo falta ponerse anteojos para ver lo que pasó ese día en cada centro de votación del país. Eso divide la opinión opositora entre los que quieren votar y quienes dicen que no asistirán a sufragar el 25M, porque eso es “pasar la página”, cuando toca renovar cargos de gobernadores, diputados regionales y a la Asamblea Nacional.

En ese traumático camino el oficialismo anda, sin mucha bulla, a la calladita, moviendo los resortes para seleccionar a sus candidatos en una tarea nada fácil, secreta, llena de mucho enigma, donde no están exentas las diferencias, señalamientos, acusaciones y la pelea a cuchillo entre los aspirantes a un cargo de representación popular que no podrá complacer a todos los gustos y deseos.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Es una procesión, digamos, que en el chavismo la llevan por dentro sin ser la excepción de la regla cuando la libertad en la escogencia de candidatos no es precisamente en un ambiente idílico, entre abrazos, sinceridad, cordialidad y estima. Cuando la diatriba excede la prudencia y la exhibición lleva a “pelarse” los dientes entre los aspirantes, propia a la reacción entre las corrientes internas, la experiencia indica que la dirección nacional del Psuv caraqueña hará su trabajo y evitará el desbordamiento de las pasiones.

Lo cierto es que la experiencia indica que en cada proceso de elecciones ningún sector, –llámese oposición o chavismo–, aspirante a gobernar cualquier espacio político, según lo que dispone la “Ley”, nunca deja de estar exento a zancadillas, traumas, pisar tierra fangoza, inestable o insegura. No es ninguna garantía llegar hasta al final aunque sabemos bien que todos los caminos conducen a Roma.

Eso no es nada nuevo, salvo que en el Psuv del estado Zulia, el desánimo, indisposición y el desinterés están a niveles de mucha indiferencia en la estructura política. No están en su mejor momento producto de los efectos no superados de la derrota en 2021, cuando las alarmas estaban desactivadas después del “daño” que la gestión saliente le causó no solo a la región, sino al propio partido de gobierno. Esa vez, la oposición ganó la Gobernación, 15 de 21 alcaldías, 9 de 13 diputados regionales y un buen número de Concejos Municipales y concejalías.

¿Qué cargos y quiénes aspiran?

El sábado 15 de marzo en los 21 municipios del estado Zulia las bases del chavismo están llamadas a una jornada de consulta o “Asambleas de Comunidad”, a realizarse en los circuitos comunales, donde éstas pueden tener la presencia de 60, 70 o hasta 80 comunidades según su importancia, donde participarán las unidades básicas UBCHE y Simón Bolívar que no sólo van a expresar la voluntad de sus miembros a postular candidatos, sino a medir el estado de la estructura “dura” del Psuv.

Ese día también están convocadas las subestructuras identificadas como “Movimientos Sociales” o conjunto de organizaciones que canalizan a lo interno inquietudes, preocupaciones y la intranquilidad ante cualquier temor. Por ejemplo, maestros, afrodescendientes, cultores, mujeres o cualquier otro movimiento social tiene ese derecho estatutario y el poder de decidir en cualquier escenario.

Francisco Arias Cárdenas, Néstor Reverol, Luis Caldera, Jackeline Faría, Omar Prieto, Héctor Soto, Jean Carlos D’Martino, Willy Casanova y Fidel Madroñero son “Por Ahora”, los aspirantes a candidato a la Gobernación del Zulia y, cuando el “árbitro” electoral lo disponga, otro proceso abrirá el debate a la Alcaldía de Maracaibo y a la sureña Alcaldía de San Francisco, dos gemas demasiado importantes de la corona.

Cada miembro de la estructura política, entre quienes poseen internamente en el Psuv la calificación de decidir por cualquier de los aspirantes, podrá desde hoy hasta el 15M analizar, estudiar bien y seleccionar al candidato de su preferencia, deshojando la margarita para favorecer al que considere mejor. Si no, esa potestad quedará en manos de la dirección nacional que dirige Diosdado Cabello, donde es muy probable que terminará la solución del caso del Zulia y de los estados Táchira y Barinas.

Luis Caldera

Hoy dirige la secretaría de organización del Psuv en el Zulia y es el enlace entre Francisco Ameliach con la dirección nacional, posición que le permite una mejor fluidez, relación, incidencia, conocimiento y responsabilidad en lo bueno o malo que sucede en la organización política. En suma, tiene el control del aparato político en el estado Zulia.

Esa condición podría permitirle cierta ventaja, pero no significa que tiene el mandado hecho para lograr la postulación. Otros indicadores son necesarios para indagar, verificar y auscultar, por ejemplo, como aparece en los estudios de opinión o ¿cuál es su capacidad y conocimiento que tiene su liderazgo en la región?.

En el Psuv están conscientes que para ganarle a Manuel Rosales no basta con tener la estructura o un dominio de ella, porque, creen, que para “ganarle a Manuel Rosales, derrotarlo, es necesario un hombre con un liderazgo en la región. Que tenga la capacidad de incidir en los votos que están fuera de la estructura del Psuv. Eso tiene que ser con un hombre con determinadas virtudes y potencialidades”.

Néstor Reverol

En el Psuv consideran que en la designación de éste aspirante a la Gobernación del Zulia, existen interrogantes en torno a su figura al frente de Corpozulia que ahora se ha convertido en un organismo que construye brocales, aceras, recoge basura y realiza labores de ornato, sin que ello desmerite ese trabajo en algunos sectores del Zulia, pero esa “no es la función para la que fue creada Corpozulia”.

Además, no tiene a su favor que tiempo atrás, cuando el superministro Tarek El Aislami era un poder dentro del Estado, su presunta cercanía con él podría afectar su aspiración legítima que espera recibir de la estructura del Psuv, en el paso siguiente para ser nominado al más importante cargo público regional.

“El trabajo es que ponga en la mesa de discusión planes de desarrollo importantes para la región. Están equivocados porque allí no hay una concepción política y hay un desconocimiento de la región. Por lo tanto eso no le sirve a quien está dirigiendo perfilarse como un líder fundamental del estado Zulia. No hay conectividad con lo que es la región”.

Arias Cárdenas

La aspiración de Francisco Arias Cárdenas al cargo donde ha estado tres veces es, según dicen en el Psuv, muy “sui generis”, porque, “ha sido capaz de tener no solo el apoyo del partido sino de otros sectores políticos del Zulia. Es un hombre muy habilidoso, acuérdense que fue capaz de crear un periódico en el Zulia contra los Pineda Belloso.

“Eso no fue cualquier vaina. Eso ocurre en unas condiciones muy especiales, pero también necesita ser un individuo muy particular que encabece y protagonice un movimiento de ese tipo de hacer contrapeso en los medios a Panorama. En eso lo acompañaron un conjunto de sectores económicos en ese esfuerzo.

“Además”, dicen, “fue capaz de cerrar una campaña electoral a la Gobernación del Zulia en la sede de Gadema, –Ganaderos de Machiques– que es el epicentro de los sectores más conservadores y de mayor dominio del sector agropecuario del Zulia. Por supuesto de un sector de la más dilatada y rancia militancia de la derecha. Estuvo allí, mordió y sedujo a esos sectores que lo acompañaron a la Gobernación del Zulia”.

Jackeline Faría

La única mujer cuyo nombre es barajado dentro de la discusión en el Psuv es el de Jackeline Faría quien antecedió a Francisco Ameliach en la dirección del Psuv del estado Zulia. Ella, aseguran, no es mucho lo que pueda lograr aspirando a ser la candidata al Palacio de Los Cóndores. Tiene un legítimo derecho, un deseo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho con carencias “más allá del conocimiento de la estructura para comprender la posibilidad que tiene cada quien”.

-¿Cuál es la virtud?, ¿Las cualidades de la compañera Faría que tuvo aquí como responsable del partido?. Más allá de eso no hubo ningún elemento importante. La colocaron allí en ese proyecto de distracción, del ornato y de lo que significa el parque Ana María Campos. No es un elemento que la hace candidata a la Gobernación. Lo que está en juego aquí es derrotar a Manuel Rosales”.

El daño no ha pasado

A lo interno hay otro elemento que gravita en los problemas del Psuv del estado Zulia, porque “la estructura del Psuv no estuvo en las dos últimas elecciones ni ha estado a la altura de ser un movimiento con la capacidad para poder convocar la voluntad del Zulia en función de un gobierno regional”.

Afirman “que en las elecciones donde Omar Prieto salió derrotado hubo más de 260 mil electores que no fueron a votar en resistencia a lo que hubo de gestión en el gobierno. Esa situación se mantiene porque el rechazo que él tiene en el partido es muy grande. Eso no significa que no le haya quedado expresión, algunos focos, núcleos, a lo largo y ancho del Zulia.

No hablan en la AN

La crítica al desempeño de los diputados del Psuv del estado Zulia, electos en 2020, –cuando la oposición una vez más se abstuvo–, son blanco a lo interno de la organización oficialista donde piden rendición de cuentas para saber ¿qué cosa ha hecho la representación del Zulia en la Asamblea Nacional?. ¿De que manera se han hecho escuchar?.

“De ninguna. Esa es una de las causas que el Psuv del Zulia no se ha hecho escuchar a nivel nacional ni regional. El Psuv no tiene una presencia importante, una incidencia, porque no tiene interlocutores en la región o son muy escasos.

“Hay una crisis realmente importante. Eso tiene que ser totalmente barrido, cambiado. No es un problema de caras nuevas, sino de mentes, visiones y conocimientos nuevos. Con arraigo, porque no es posible seguir llevando gente que me aplauda cada vez que diga una idiotez o expresión sin sentido que se aplaude y celebra. El Psuv debe restablecer su conexión con el Zulia”.

Sorpresa

Aún es desconocido el calendario electoral correspondiente al cargo de alcaldes del país, pero en el Psuv del estado Zulia algunos están calentando desde ya el brazo para buscar la ansiada nominación a esa posición política. La sorpresa, supimos, es el regreso de Jean Carlos D’Martino quien aspiraba a contarse a la Gobernación.

Sin embargo, su nombre y el de Omar Prieto los bajaron a la liga menor de las alcaldías. D’Martino, también Willy Casanova, Fidel Madroñero y, posiblemente, Néstor Reverol deberán, en el momento que corresponda, convencer a la estructura del Psuv en Maracaibo. En tanto, Héctor Soto y Omar Prieto deberán hacer lo mismo en el sureño municipio San Francisco. ¡Amanecerá y Veremos!

José Aranguibel Carrasco

CNP-5003