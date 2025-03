La confesión del “Ángel de la muerte” tras pasar más de 50 años preso

Posteado en: Curiosidades, Titulares

A sus 73 años, y tras pasar más de 50 años preso, el máximo asesino de la historia criminal de Argentina, Carlos Eduardo Robledo Puch, dijo estar “sufriendo condenadamente” y que desea morir.

Por: El País de Uruguay

Este famoso criminal argentino fue condenado en 1972 a reclusión perpetua, más la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por haber cometido 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, una violación, una tentativa de violación, un abuso deshonesto, dos hurtos y dos raptos.

Robledo Puch entró a prisión con apenas 20 años y permanece recluido en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos.

“Lo único que ansío es que me metan en una sala de una clínica y me abran una vía con suero y me hagan dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten, eso es lo que necesito yo”, confesó en declaraciones difundidas por el canal argentino América TV.

