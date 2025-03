Millie Bobby Brown se cansó de las críticas por su apariencia física y enfiló contra la prensa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hay actores a los que uno lleva tanto tiempo viendo en pantalla que piensa que siempre han pertenecido ahí, pero nada más lejos de la realidad. La vida no es El show de Truman, y los actores no están siempre dentro de alguna serie o película esperando a ser vistos. En el caso de Millie Bobby Brown, la actriz que se dio a conocer con Stranger Things, no debería ser diferente. Y es por eso mismo que ha tenido que salir al paso para aclarar algunas cosas con respecto a lo que la gente comenta de ella.

La actriz de 21 años ha publicado un vídeo en Instagram en el que condena a la prensa por “acosarla” por su cambiante aspecto físico. La estrella hacía alusión a artículos y escritores específicos por su cobertura “perturbadora” que se dedica a “diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones”. Brown, que empezó en el cine y las series desde bien joven, ha visto cómo en los últimos meses las redes y los medios se han llenado de artículos y demás contenido comentando su cambio físico, a menudo haciendo bromas a su costa.

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí ante el mundo y, por alguna razón, parece que la gente no puede crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que tenía en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, explicaba en el vídeo la actriz.

Una película con la que cambiar

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”, concluía Brown, quien se encuentra en plena promoción de su siguiente película.

