La exesposa de Daniel Noboa reclamó ley contra la violencia vicaria en Ecuador

Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado el paso de abanderar un proyecto de ley que reconozca como violencia de género a la violencia vicaria, pues asegura que, desde que decidiera separarse de él hace seis años, la está viviendo en carne propia junto a su familia, incluida Luisa, la hija que tiene en común con Noboa.

“Es una incertidumbre constante de peligro”, afirmó Goldbaum en una entrevista con EFE, en referencia a las 42 demandas de Noboa que ella y su círculo cercano han enfrentado desde el divorcio. “Yo no sé en qué momento me tratarán de inculpar a mí por algún tipo de delito contra el Estado. Ya no sé qué va a llegar”, aseveró.

La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible.

Puede manifestarse de diversas maneras: desde amenazas veladas y la utilización del sistema judicial, hasta actos extremos como el asesinato de los menores y de familiares de la víctima, y surge la mayoría de las veces tras la decisión de la mujer de terminar con la relación.

Una “persecución sistemática”

Precisamente, tras su separación, Goldbaum señaló que empezó a vivir una “persecución sistemática” por medio de acciones de su exmarido que involucran a su hija y a “cualquier persona que se acerca a defenderme o que está de mi lado”.

“Mi caso es particular porque me enfrento no solamente a un agresor con mucho poder político y monetario, si no que ahora, por su posición política, ante todo el sistema del Estado”, señaló la empresaria.

En las primeras demandas se dio cuenta de que los jueces tomaban decisiones que “no eran las más convenientes” para su hija, por lo que sentía que la seguridad jurídica de ambas era vulnerada.

“Y las demandas no han parado. Ahora hay una nueva por rebaja de pensión alimenticia y el juez de los casos que tienen que ver con mi hija hace que las causas sean reservadas”, explicó Goldbaum. Esa reserva, dijo, impide que se pueda verificar que no haya irregularidades en el proceso.

Otra de las acciones mencionadas por Goldbaum fue quitarle la seguridad a la menor, algo que le causa constante preocupación. Meses atrás también acusó al mandatario de no entregarle a la niña cuando él viajaba al exterior.

“Es como una venganza”

“No me parece que sea un padre luchando por el amor y bienestar de su hija porque, si así fuera, no tendría que haber procesos judiciales de por medio. Siempre he estado abierta a que haya una solución que no sea por la vía legal, pero no ha sido así por el lado de mi exesposo. Esto ya es algo más como una venganza, un ataque a mi integridad. Es como que no me quiere dejar ir”, señaló la mujer.

“Es como que me quiere destruir a mí y a todo mi círculo cercano”, añadió.

Goldbaum afirmó que durante todos estos años no entendía por qué Noboa “estaba haciendo cosas” que afectaban a su hija, y vivía en constante temor de que se la quitara pero, cuando descubrió que se trataba de violencia vicaria, comprendió lo que estaba viviendo.

Ahora no quiere que otras mujeres más vulnerables que ella, que carecen de los recursos económicos y sociales y del acompañamiento familiar, tengan que pasar por lo mismo. Por eso, se unió a organizaciones de mujeres para impulsar un proyecto de ley que sancione la violencia vicaria, que ya se reconoce en países como España.

“Ya no se trata de mí”

Si bien el proyecto fue presentado por la asambleísta correísta Gissela Garzón, Goldbaum aseguró que espera que “todos los partidos políticos se alineen con este proyecto”, del que irá a hablar al pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), pues es parte de una lucha “en pro de las mujeres y niños del país”.

Su intervención se dará en medio del proceso electoral donde Noboa, que busca su reelección para un mandato completo (2025-2029), se enfrentará en la segunda vuelta a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.

No obstante, Goldbaum afirmó que la mencionada ley es necesaria para que los casos no queden en la impunidad y que las “sentencias irregulares” emitidas en su contra no se usen en otros casos. “Ya no se trata de mí, más bien es utilizar la voz que ya tengo para ayudar a las mujeres que no saben que esto les pasa, es una responsabilidad que tengo”, defendió.

EFE