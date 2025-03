David Beckham reveló el inesperado pedido de Lionel Messi en cada entrenamiento del Inter Miami

Posteado en: Deportes, Titulares

David Beckham fue uno de los máximos responsables de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami. Esta buena relación entre ambos es evidente y más de una oportunidad se los vio juntos en el Chase Stadium y en las noches de la Florida. En las últimas horas, el accionista del equipo rosa reveló un inesperado pedido que le hace el crack argentino en cada entrenamiento y sorprendió a los fanáticos.

Por: TN

Por su rol de propietario, el exfutbolista inglés suele presentarse en las prácticas y es una figura muy presente en el club. Además, mantiene una buena comunicación con los jugadores y eso le valió este pedido comunitario.

“Cada vez que voy por ahí, ellos siempre me están encima. Leo (Messi) y luego Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)… Se dan vuelta y me dicen “¡Vamos, vamos! Únete a nosotros”, reveló David en diálogo con la revista Men’s Health.

Pese a esta tentadora propuesta, Beckham afirmó que ya colgó los botines hace mucho tiempo y ya no está en condiciones de sumarse a los ejercicios. “Estaba haciendo algunos tiros libres, lanzando algunos pases largos y me emocioné demasiado. Probablemente, no debería decir esto, pero crecí en una época en la que realmente no hacía mucho calentamiento ni estiramiento. Así que no era inusual simplemente tomar algunos balones en la línea de medio campo y lanzarlos al arco o al travesaño“, contó.

