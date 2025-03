El nuevo colapso para Petro: ola de reclamos en el Catatumbo… “Míreme que le estoy hablando”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

No la pasó bien el presidente de Colombia Gustavo Petro en la visita que hizo al Catatumbo, en donde— en compañía de su gabinete de ministros— socializó el decreto con la declaratoria de conmoción interior; medida excepcional que decretó el mandatario colombiano para atender la emergencia humanitaria que se desató en esa zona del país y en varias regiones del departamento de Norte de Santander, por los sangrientos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Por: Semana

En el evento que armó el Gobierno nacional en el Catatumbo se presentó un momento tenso, pues la comunidad no se guardó nada y le lanzó al presidente Petro una serie de fuertes reclamos.

Fue el caso de una mujer representante de la comunidad que, desesperada le grito al jefe de Estado: “Míreme que le estoy hablando”.

“¿Por qué no confía en las madres mujeres? ¿Por qué no confía en la Junta de Acción Comunal? A nosotros no nos pagan, nosotros lo hacemos de corazón, nosotros no estamos de nada. Con mucho respeto a todas las asociaciones, les voy a decir esto: señor presidente, míreme, que le estoy hablando. Muchísimas gracias”, dijo la mujer rompiendo el protocolo.

Pero no fue la única, ya que otro líder social, al ver que no le daban la palabra, también expresó varios reclamos al jefe de Estado: “El Gobierno tiene que estar en el territorio, no sentados en una oficina. Señor presidente, nosotros hemos venido por respuestas. El pueblo del Catatumbo y el pueblo también tenemos que oírlo” (sic).

