Reality de Alec Baldwin muestra que el actor pensó en el suicidio tras incidente en el rodaje de Rust

Alec Baldwin pensó en quitarse la vida tras incidente ocurrido en rodaje

El 2021 fue un año devastador para Alec Baldwin y su familia, ya que, durante el rodaje de la película Rust, disparó accidentalmente una pistola de utilería en una escena, lo que resultó en la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Este trágico incidente desató una serie de consecuencias que, hasta el día de hoy, siguen marcaron profundamente al actor.

En uno de los más recientes episodios que han salido en el nuevo reality The Baldwins, el cual es protagonizado por Hilaria, Alec Baldwin y sus hijos, la esposa del actor reveló que tras la tragedia en la que su esposo estuvo involucrado, el actor de Before you know it, pensó en el suicidio.

“Encontré estos mensajes de texto el otro día… (Alec) dijo que quería suicidarse“, le dice Hilaria a un amigo en el episodio transmitido el pasado 2 de marzo.

Asimismo, la instructora de yoga señaló que Baldwin ha vivido desconsolado, desde que ocurrió el incidente. “Él ha estado luchando con la ‘culpa del sobreviviente’ cuando envió esos mensajes. Él hubiera deseado que eso le hubiera pasado a él. Cambiaría de lugar en un segundo“, agrega.

Lee más aquí