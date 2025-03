¡Atroz ataque! Maniataron a miembros de una fundación en Anzoátegui para desmembrar varios de los animales (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Regiones

Momentos de terror y angustia vivieron un grupo de personas de una finca en Barcelona, estado Anzoátegui, luego que fueran secuestrados y maniatados por sujetos armados el pasado miércoles 5 de marzo, para robar la carne de los animales.

Así lo informaron a través de la cuenta en Instagram de la finca, la cual funciona como la Fundación Amigos Fieles del Mundo Animal (Fafma), donde detallaron que los malhechores descuartizaron a varios ganados que habían sido rescatados y recuperados por dicha fundación.

“Fuimos secuestrados antier en la noche a las 8 de la noche, nos maniataron 8 horas hasta las 3 o 4 de la mañana, estuvimos tirados boca abajo, una señora de 83 años, dos niños de 5 años y tres miembros junto conmigo de la fundación”, fue parte de lo señalado en uno de los videos compartidos.

Con dolor, detallan el momento en que eran amenazados mientras los sujetos realizaban el feroz ataque en la oscuridad, puesto que habían cortado la electricidad de los alrededores.

“Yo decía ya la mataron, a la segunda, al tercero. Joya y Alan huyeron, vieron la masacre porque estaban todos sueltos. Rompieron la empalizada y corrieron, corrieron”, fue parte de lo detallado, mientras comentaba que quedó en “shock” luego que los delincuentes se retiraron y logró ver los restos descuartizados de sus animales.

“Corrimos al sector de al lado, nos fuimos por todo el monte. Tocamos la puerta de una tiendita, nos prestaron el teléfono, llamamos. Nadie contestaba a las personas que estábamos llamando. Tocamos en otra puerta, había un motorizado desconocido, nos llevó a la policía. La policía inmediatamente de la zona se movilizó para acá. Está la denuncia ya hecha”, relataron luego del traumático suceso.

“No tenemos luz. No tenemos cables, no tenemos reflectores, no tenemos cerca (…) rogamos día a día por una lámpara a la gobernación, a la alcaldía. Es el único santuario en este país que tiene todos estos animales. Gracias a Dios no se metieron con los caballos porque no les daba tiempo. Fueron demasiado grandes los animales que ya estaban matando”, dijo al tiempo que solicitan ayuda para poder restablecer la electricidad y los cercados, puesto que aún cuentan con animales bajo su protección.

Por último, envió un mensaje a Tarek William Saab para que conozca del caso y den con el resto de los delincuentes.