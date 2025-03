HBO estrenó tráiler de la segunda temporada de “The Last of Us” repleto de acción y venganza (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pedro Pascal y Bella Ramsey retoman sus papeles de Joel y Ellie en la segunda temporada de “The Last of Us”, la serie basada en el videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

A un mes del esperado regreso del drama apocalíptico, HBO compartió el tráiler oficial de los nuevos episodios que abarcarán el segundo juego que se publicó en 2020.

El avance, que debutó primero en el festival South by Southwest (SXSW, por sus siglas en inglés), ofrece un vistazo a la continuación del viaje de los protagonistas.

Lo último que se vio acerca de Joel y Ellie fue una conversación final que comparten acerca de lo que sucedió en el hospital de Seattle, donde la adolescente iba a ser intervenida por el personal médico para estudiar su inmunidad y así encontrar una cura.

¿Qué pasará en “The Last of Us 2”?

El adelanto de la segunda temporada de The Last of Us muestra a Bella Ramsey como Ellie caminando a través de un edificio en ruinas. Luego se muestran imágenes como el reloj roto de Joel y una tumba donde cuelga un collar con el símbolo de las luciérnagas.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ