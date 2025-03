¿Por qué se adelantan los relojes en primavera en EEUU?

Una vez más, la mayoría de los estadounidenses adelantarán sus relojes una hora este domingo, perdiendo quizás un poco de sueño, pero ganando más luz solar gloriosa por las noches a medida que los días se calientan y se convierten en verano.

Pero, ¿de dónde surgió todo esto?

Cómo llegamos a adelantar el reloj en la primavera y luego atrasarlo en el otoño es una historia que se extiende a lo largo de más de un siglo, un siglo impulsado por dos guerras mundiales, confusión masiva a veces y un deseo humano de tomar el sol durante el mayor tiempo posible.

Ha habido mucho debate sobre la práctica, pero alrededor de 70 países, aproximadamente el 40% de los de todo el mundo, actualmente utilizan lo que los estadounidenses llaman horario de verano.

Si bien adelantar los relojes “sacude nuestro sistema”, la luz natural adicional hace que la gente salga al aire libre, haga ejercicio y se divierta, dice Anne Buckle, editora web de timeanddate.com, que ofrece información sobre la hora, las zonas horarias y la astronomía.

“La ventaja realmente increíble son las noches brillantes, ¿no?”, dice. “Es realmente tener horas de luz natural después de que llegas a casa del trabajo para pasar tiempo con tu familia o con tus actividades. Y eso es maravilloso”.

A continuación, se indican algunas cosas que debes saber para que estés familiarizado con la práctica de los humanos de cambiar la hora:

¿Cómo empezó todo esto?

En la década de 1890, George Vernon Hudson, un astrónomo y entomólogo de Nueva Zelanda, propuso un cambio de hora en primavera y otoño para aumentar la luz del día. Y a principios de la década de 1900, el constructor de viviendas británico William Willett, preocupado porque la gente no se levantaba para disfrutar de la luz del sol de la mañana, hizo un esfuerzo similar. Pero ninguna de las propuestas ganó suficiente impulso como para ser implementada.

Alemania comenzó a utilizar el horario de verano durante la Primera Guerra Mundial con la idea de que ahorraría energía. Otros países, incluido Estados Unidos, pronto siguieron su ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos instituyó una vez más lo que se denominó “horario de guerra” en todo el país, esta vez durante todo el año.

En Estados Unidos, todos los estados, excepto Hawái y Arizona, observan actualmente el horario de verano. En todo el mundo, Europa, gran parte de Canadá y parte de Australia también lo implementan, mientras que Rusia y Asia no lo hacen actualmente.

Inconsistencia y confusión masiva

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un mosaico de horarios en todo Estados Unidos: algunas áreas conservaban el horario de verano y otras lo abandonaban.

“Puede haber una ciudad que tenga horario de verano, la ciudad vecina puede tener horario de verano pero que comience y termine en diferentes fechas y la tercera ciudad vecina puede no tenerlo en absoluto”, dice David Prerau, autor del libro “Seize the Daylight: The Curious and Contenious Story of Daylight Saving Time” (Aprovecha la luz del día: la curiosa y contenciosa historia del horario de verano).

En un momento dado, si los pasajeros de un viaje en autobús de 56 kilómetros desde Steubenville, Ohio, a Moundsville, Virginia Occidental, querían que sus relojes fueran precisos, tenían que cambiarlos siete veces al entrar y salir del horario de verano, dice Prerau.

Por eso, en 1966, el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley de Horario Uniforme, que dice que los estados pueden implementar el horario de verano o no, pero tiene que ser a nivel estatal. La ley también establece el día en que comienza y termina el horario de verano en todo el país.

La confusión sobre el cambio de horario no es algo del pasado. En la nación del Líbano la primavera pasada, se desató el caos cuando el gobierno anunció una decisión de último momento de retrasar el inicio del horario de verano un mes, hasta el final del mes sagrado musulmán del Ramadán. Algunas instituciones hicieron el cambio y otras se negaron mientras los ciudadanos intentaban recomponer sus horarios. En cuestión de días, la decisión se revirtió.

“Realmente se convirtió en un gran lío en el que nadie sabía qué hora era”, dice Buckle.

¿Cómo sería si no cambiáramos la hora?

Cambiar la hora dos veces al año genera muchas quejas y a menudo surgen presiones para utilizar el horario estándar todo el año o ceñirse al horario de verano todo el año.

Durante la crisis energética de los años 70, Estados Unidos comenzó a aplicar el horario de verano durante todo el año, y a los estadounidenses no les gustó. Como en algunas zonas el sol no salía en invierno hasta las 9 de la mañana o incluso más tarde, la gente se despertaba a oscuras, iba a trabajar a oscuras y enviaba a sus hijos a la escuela a oscuras, dice Prerau.

“Se volvió muy impopular muy rápidamente”, dice Prerau.

Y, señala, utilizar el horario estándar todo el año significaría perder esa hora extra de luz del día durante ocho meses por las tardes en los Estados Unidos.

Un guiño a los primeros en adoptarlo

En 1908, la ciudad canadiense de Thunder Bay (en aquel entonces las dos ciudades de Fort William y Port Arthur) cambió de la zona horaria central a la zona horaria oriental para el verano y el otoño después de que un ciudadano llamado John Hewitson argumentara que eso le permitiría tener una hora extra de luz del día para disfrutar del aire libre, dice Michael deJong, curador/archivador del Museo de Thunder Bay.

Al año siguiente, sin embargo, Port Arthur mantuvo el horario oriental, mientras que Fort William volvió a la hora central en el otoño, lo que, como era previsible, “condujo a todo tipo de confusión”, dice deJong.

En la actualidad, la ciudad de Thunder Bay se encuentra en horario del este y observa el horario de verano, lo que le da a la zona “días deliciosamente cálidos y largos para disfrutar” en el verano, dice Paul Pepe, gerente de turismo de la Comisión de Desarrollo Económico Comunitario de Thunder Bay.

La ciudad, ubicada en el Lago Superior, está lo suficientemente al norte como para que el sol se ponga alrededor de las 10 p. m. en el verano, dice Pepe, y eso ayuda a compensar sus inviernos fríos y oscuros. Los residentes, dice, tienden a irse de vacaciones en el invierno y quedarse en casa en el verano: “Creo que para mucha gente aquí, los días largos, las temperaturas cálidas del verano, son como unas vacaciones en el patio trasero”.