El brutal y violento ataque que recibió una venezolana en Houston (VIDEO)

Aún con moretones visibles en su rostro, Rayni Rebeca Fonseca recuerda con temor el violento ataque que sufrió la noche del sábado 1 de marzo. Lo que comenzó como un simple malentendido de tráfico, terminó en una brutal agresión que la llevó al hospital y ahora le ha robado su tranquilidad.

Por Telemundo Houston

“Vivir esto fue un golpe fuerte. Yo tengo casi doce años viviendo en Estados Unidos y es primera vez que me pasó algo así, demasiado violento… Sentí que ella no quería pelear, quería acabar conmigo”, relató Fonseca a Telemundo Houston.

La víctima venía de celebrar el cumpleaños de una amiga cuando, a pocos minutos de llegar a su casa, se convirtió en blanco de la ira de otra conductora. Según Fonseca, al no cederle inmediatamente el paso a la mujer, esta comenzó a hostigarla.

“Noto que hay un carro que como se quiere meter al carril, pero ya yo iba… Me paro en el semáforo y ese carro se mete detrás de mí y me empieza a tocar corneta… Yo me trato de asomar, no veo nada, me salgo del carro y le pregunto qué pasa. Me doy cuenta que ella lo que me está es insultando”, explicó.

Tras este primer encuentro, Fonseca pensó que el incidente había terminado. Sin embargo, la conductora comenzó a seguirla hasta su residencia, ubicada a solo dos cuadras de donde comenzó todo. Aunque alertó a sus vecinos, cuando creía haber perdido a su perseguidora, ocurrió lo peor.

“Me bajo de mi carro, cuando me bajo ella llegó para trancarme y empieza a insultarme otra vez. Entonces yo le digo: ‘necesitas irte porque estás en propiedad privada y voy a llamar a la policía’. Y entonces fue ahí cuando me dijo: ‘si llamas a la policía así te deportan’. Yo le pregunto: ‘¿en serio?’… Entonces ahí me dice que su esposo me va a matar, que su esposo se va a encargar de mí”, relató la víctima.

La sospechosa, identificada como Destiny Nichelle Solley, de 25 años, presuntamente no se conformó con intimidarla y amenazarla de muerte, sino que procedió a agredirla físicamente.

“Caigo al suelo… Me ahorcó, en un momento no podía respirar. Si no llega mi amigo… Da miedo”, recordó Fonseca.

Fueron dos vecinos quienes finalmente lograron separar a la agresora de la víctima. Según Fonseca, incluso en el suelo, Solley intentaba patearla.

Este incidente ha dejado profundas secuelas psicológicas en Fonseca: “Cuando manejo, estoy manejando super lento… No mires a nadie… Te cambia la vida”.

Destiny Nichelle Solley fue detenida pero posteriormente liberada tras pagar una fianza de 5 mil dólares por el cargo de agresión causando lesión corporal.

