El nuevo invento de Maduro para excluir postulaciones de gobernadores en la farsa electoral

Nicolás Maduro propuso este lunes excluir postulaciones de alcaldes y gobernadores en la nueva farse electoral, prevista para el 25 de mayo, si no facilitan recursos para los “proyectos comunales”.

Durante una transmisión, le pidió al ministro de Comunas, Ángel Prado, a Delcy Rodríguez y Carmen Meléndez revisar “minuciosamente”, si los mandatarios actuales han aceptado o no dar el financiamiento. Además, señaló que aquellos que no cumplan con su orden, no podrán participar en futuros comicios.

“Le he dicho a Delcy Rodríguez, al ministro Ángel Prado y a Carmen Meléndez que me chequeen qué gobernadores y alcaldes han procedido a financiar el segundo proyecto, elegido por ustedes en votación popular el pasado 2 de febrero”, comentó.

“Ya en Caracas, han procedido a bajar los recursos al 100% del proyecto número dos. Vamos a chequear eso (…) y proceder a que me informen, porque gobernador o alcalde que no lo haya hecho, voy a proponer en el reglamento para elegir candidatos, que sea excluido de raíz. No puede ser candidato ni a conserje de su edificio”, agregó.