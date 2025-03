León Sarcos: China, la larga marcha hacia la reconciliación y el mercado

Posteado en: Opinión

El historiador elige determinadas teorías porque comparte con los suyos o su audiencia ciertos preconceptos y ciertas preferencias emotivas. Hayden White (1928-2018)

El papel de la historia es desafiar nuestras suposiciones y cuestionar nuestras creencias. Leopold von Ranke (1795-1886)

La historia es una resurrección de la vida en su totalidad, no ya de lo que aparece en la superficie, sino en sus organismos más íntimos y profundos. Jules Michelet (1798-1874)

Si algún hombre de Estado supo manejar con oportuna y certera maestría, una admirable capacidad para gradualmente acercarse a su objetivo, como un experto jugador de wei qi, ese fue Mao Tse Tung.

Para Kissinger, la fe de Mao en el éxito definitivo de su Revolución Permanente –a pesar de los reiterados fracasos en la primera década de su mandato, cuando tuvo lugar el movimiento de las Cien Flores y el Gran Salto Adelante, y luego en la siguiente, la Revolución Cultural– se debió a la fuerza de la ideología comunista, a la cohesión que le daba al pueblo chino la tradición cultural, y al nacionalismo. Gracias a la inspiración en la larga tradición del arte de gobierno chino, Mao pudo llevar adelante objetivos a largo plazo partiendo de una posición de relativa debilidad.

Según Kissinger, en su agenda de política exterior, el gran estadista chino se basó más en Sun Tzu que en Lenin. Se inspiró especialmente en la lectura de los clásicos chinos y en una tradición que, de puertas afuera, despreciaba. A la hora de trazar iniciativas de política exterior, no se refería tanto a la doctrina marxista como a las obras chinas tradicionales:

Textos confucianos; las fundamentales Veinticuatro historias dinásticas, en las que se narraba la grandeza y la decadencia de las dinastías imperiales chinas; el Romance de los Tres Reinos y otros textos sobre guerra y estrategia; historias sobre aventuras y rebeliones como Los forajidos del pantano, y las novelas románticas de intrigas cortesanas, El sueño de la estancia roja, que Mao afirmaba haber leído cinco veces.

Mao escribió poesía y ensayos filosóficos y se tomó muy en serio su caligrafía poco convencional. Cuando después de treinta y dos años de ausencia de su pueblo natal, en 1959, escribió un poema, no hacía alusión para nada al marxismo y al materialismo; por el contrario, fue un arrebato romántico:

Son los amargos sacrificios los que fortalecen nuestras firmes determinaciones y los que nos dan valor para que osemos cambiar paraísos y cielos, para cambiar al sol y crear un nuevo mundo.

Antecedentes de una reconciliación

Manejar el silencio es más difícil que contener la palabra. Georges Clemenceau

Cuando se produjeron los primeros acercamientos entre la China comunista dirigida por Mao Tse Tung y la democracia estadounidense presidida por Richard Nixon, la tensión mundial entre las tres grandes potencias alcanzaba niveles prácticamente irreconciliables: China vivía la turbulencia incontrolable de la Revolución Cultural y Estados Unidos era presa de la agitación de la rebelión de los 60 y de un creciente clima de protesta contra la guerra que el país del norte libraba en Indochina a favor de Vietnam del Sur, en donde China soportaba con logística y armamento a sus enemigos.

China se enfrentaba, además, a la perspectiva de una guerra en todas sus fronteras, especialmente en la parte septentrional, donde se producían enfrentamientos con tropas soviéticas. Sin embargo, hay dos hechos que ya preludiaban un cambio de actitud de la dirigencia de ambas potencias y un asomo de iniciativas que progresivamente los llevaría a desbloquear las relaciones suspendidas por más de 20 años, después de la llegada de Mao al poder en 1949 y a entablar de nuevo intercambio diplomático y comercial entre ambas naciones.

Ya existía un antecedente, por parte de China, en declaraciones dadas por el jefe de la revolución en una entrevista concedida a Edgar Snow en 1965, donde comentaba: Lógicamente me sabe mal que las fuerzas de la historia hayan dividido y separado los pueblos estadounidense y chino prácticamente de todo tipo de comunicación durante los últimos quince años. Hoy el abismo parece más grande que nunca. De todas formas –abría una ventana a la que el servicio exterior americano no prestó la más mínima atención– no creo que esto vaya a acabar en guerra y en una de las peores tragedias de la historia. Estas afirmaciones las hacía el dirigente que durante los últimos quince años estaba dispuesto a entablar una guerra nuclear –sin tener él todavía la fuerza para hacerlo– con Estados Unidos.

En el caso estadounidense, Lyndon Johnson había dicho en un discurso sobre política exterior, en julio de 1966: La paz duradera no llegará a Asia mientras 700 millones de habitantes de la China Continental sigan aislados del mundo exterior por sus dirigentes. Mientras prometía, en palabras de Kissinger, oponer resistencia a la ‘‘política de agresión indirecta’’ de la potencia asiática. China, en el sudeste de Asia, dijo, desearía la llegada de una era de ‘‘colaboración pacífica’’ y de ‘‘reconciliación’’ entre dos naciones que en este momento se consideran enemigas.

Aproximaciones de dos liderazgos

La experiencia ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos. Nicolás Maquiavelo

Para Kissinger, Mao intentó abordar los peligros que se cernían sobre China recurriendo a la estratagema clásica utilizada por su país en situaciones similares, de enfrentar entre sí bárbaros contra bárbaros, y obtener respaldo de los enemigos situados más lejos para actuar contra los más cercanos.

Nixon, fiel a los valores de su sociedad, invocó los principios wilsonianos, como lo dejó escrito en un ensayo publicado en Foreign Affairs en octubre de 1967: No podemos permitir dejar eternamente a China fuera de la Comunidad de las Naciones, alimentando sus odios y amenazando a sus vecinos. Este pequeño planeta no puede tolerar que mil millones de sus habitantes, con posibilidad de ser los más capaces, vivan en una constante carga de odio.

Según Kissinger, Nixon había pasado de una petición de acuerdo diplomático a un llamamiento a la reconciliación. Comparó el desafío diplomático con el problema de la reforma social en su país en las áreas urbanas deprimidas de Estados Unidos: En un caso y otro, hay que abrir el diálogo; en un caso y otro, hay que contener la agresión y avanzar en la educación; y, algo muy importante, en ninguno de los dos casos nos podemos permitir que los que en la actualidad se han autoexiliado de la sociedad sigan eternamente exiliados.

Cuando las tensiones están en su punto más álgido, es cuando el oficio diplomático se torna más delicado y es más necesaria la agudeza de los mensajeros. La necesidad, afirma Kissinger, puede proporcionar el impulso para la estrategia, pero no define automáticamente los medios, y tanto Mao como Nixon se enfrentaban a enormes obstáculos para iniciar el diálogo, por no hablar de la reconciliación.

Habían sido enemigos implacables a lo largo de veinte años. China consideraba a Estados Unidos capitalista-imperialistas, lo que en términos marxistas equivale a la modalidad más avanzada del capitalismo, cuyas contradicciones con el mismo, solo es posible resolverlas, en teoría, mediante la guerra. El conflicto parecía inevitable; la guerra, probable. Mao y Nixon tenían que actuar con cautela para poder avanzar ante dos auditorios muy susceptibles de herir y frente a aliados fáciles de exasperar.

Avanza el tejido del entramado diplomático

Siempre debe esperarse lo peor y, sin embargo, obrar como si fuera imposible que sucediese. Georges Clemenceau

Para Kissinger, Mao retrocedió de puntillas dos décadas de gobernanza comunista con dos salidas: una simbólica y una práctica. Aprovechó el discurso inaugural de Nixon, el 20 de octubre de 1969, como una oportunidad para insinuarle al pueblo chino que se estaba produciendo una nueva corriente respecto a Estados Unidos.

En aquella ocasión, de acuerdo con el autor de Sobre China, Nixon había hecho una sutil referencia a la apertura hacia China repitiendo el tono de su artículo aparecido dos años antes en Foreign Affairs: Que sepan todas las naciones que durante esta administración mantendremos los canales de diálogo abiertos: a las ideas, al intercambio de personas y productos, un mundo donde no haya pueblo, grande o pequeño, que viva en un aislamiento cargado de odio.

La oferta de Nixon esta vez no había pasado desapercibida para el mandatario chino; por el contrario, se la había tomado tan en serio que se la expuso a su pueblo. A lo que no estaba dispuesto era a tomar la iniciativa del contacto. Casi simultáneamente a la exhortación de Nixon, Mao empezó a estudiar las implicaciones prácticas de su decisión y convocó a cuatro mariscales del Ejército Popular de Liberación: Chen Yi, Nie Rongzhen, Xu Xiangqian y Ye Jianying, a los que se había purgado durante la Revolución Cultural y asignados a la ‘‘investigación y estudio’’ en fábricas de provincia, un eufemismo de trabajo físico.

Mao pidió a los mariscales un análisis acerca de las opciones estratégicas de China. No fue fácil. En las sociedades comunistas, la confianza es uno de los insumos éticos de más alto costo. Hizo falta la autoridad inmensa de Chou En-lai para que los persuadiera de que no se trataba de una maniobra para hacer que se autoinculparan en la campaña de autorrectificación de la Revolución Cultural.

En un mes, estos cuatro militares de la más alta jerarquía mostrarían el conocimiento y la experiencia que China había perdido al prescindir del talento de aquellos altos funcionarios. Los cuatro mariscales, autorizados para recomendar opciones estratégicas, ilustrarían sus recomendaciones de abrir relaciones diplomáticas del archienemigo de la revolución, Estados Unidos, citando el Romance de los Tres Reinos que, aunque prohibido en China, ellos estaban seguros de que el máximo líder chino conocía desde siempre.

Tras revisar y estudiar las posibilidades y las intenciones para países claves, los mariscales resumieron así su recomendación: Para los imperialistas estadounidenses y para los revisionistas soviéticos, la amenaza real es la que existe entre ellas (plena guerra fría). El peligro para los demás países viene de los imperialistas estadounidenses y de los revisionistas soviéticos. Bajo la bandera de oponerse a China, los imperialistas estadounidenses y los revisionistas soviéticos colaboran entre sí. No obstante, las contradicciones entre ellas no se reducen con la colaboración; al contrario, las hostilidades mutuas son más encarnizadas que nunca.

Las recomendaciones e informes sucesivos fueron variando de acuerdo con los movimientos que se operaban en la política exterior de cada una de las potencias, pero la que marcaría en esencia el juicio definitivo de Mao acerca de la conveniencia de la reconciliación con Estados Unidos sería, sin lugar a dudas, esta primera.

La llegada de Nixon al poder

La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota una necesidad del presente. Nicolás Maquiavelo

Cuando Nixon llegó al poder, el 20 de enero de 1969, no creía que podía poner fin a la guerra de Vietnam de manera abrupta –cuando sus predecesores habían enviado medio millón de soldados– dando marcha atrás, sin medir consecuencias a futuro, como lo exigía la crítica más dura. Nixon estaba seguro de que, aunque su implicación en la guerra había derivado en un calvario, su país seguía siendo el más fuerte y sólido en la alianza anticomunista y era importante mantener la credibilidad en el resto del mundo.

Por consiguiente, la retirada debía de ser gradual para proporcionar a los habitantes de Indochina la oportunidad de organizar su propio futuro, y así lo intentamos, afirma quien para ese momento era su consejero y después llegaría a ser su secretario de Estado, Henry Kissinger.

Nixon se había comprometido a finalizar la guerra, pero con la misma prestancia había contraído la obligación de ofrecer a su país un papel dinámico en la nueva configuración del orden internacional: Nixon intentó afianzar la política estadounidense contra las oscilaciones entre los extremos del compromiso y la retirada, y concertar la idea de un interés nacional que podía mantenerse con las sucesivas administraciones.

En cuanto a la reapertura de las relaciones con China, para Kissinger, el artículo de Nixon en Foreign Affairs y la convocatoria de Mao a los cuatro mariscales y sus primeras recomendaciones aprobando la reconciliación, marcaron un buen augurio para el inicio del diálogo entre las dos potencias.

De acuerdo con Kissinger, en los propósitos que alimentaba la política exterior de Estados Unidos, el papel de China era clave. Los dirigentes de los dos países veían sus respectivas metas bajo perspectivas distintas. Nixon, como una oportunidad para redefinir el planteamiento estadounidense sobre política exterior y liderazgo internacional. China pretendía utilizar la apertura para demostrar a su pueblo, incluso dentro de una guerra agotadora, que Estados Unidos estaba dispuesto a planear conjuntamente una paz duradera.

Como instrumentar el acercamiento

La tardanza nos roba a menudo la oportunidad y roba también nuestra fuerza. Nicolás Maquiavelo

Las limitaciones tácticas eran ahora las difíciles de superar, más para Nixon como presidente de una nación democrática donde las alcabalas institucionales para configurar la política exterior y especialmente el servicio exterior, tenían que tener muchos prejuicios con la otra potencia comunista, enemiga declarada de Estados Unidos en el mundo.

El papel del burócrata, funcionario o mandarín, casi es mecánico en cualquier dependencia y tiene la óptica del que se mira la nariz, mientras el político acuerda con el adversario o enemigo y matiza y compone y recompone escenarios haciendo caso omiso de las normas y las ideologías. Por eso, en ocasiones, la toma de decisiones trascendentales en democracia se torna calamitosa y puede llegar a destiempo si los operadores no son lo suficientemente agudos y temerarios.

Para Mao era mucho más fácil. Administrativamente, en cuanto este tomaba una decisión podía ponerla en práctica de inmediato sin detenerse ante nada. Todos sus opositores recordaban temerosos el futuro de los críticos anteriores.

A la resistencia de la opinión pública americana, de los críticos especializados en política exterior, se sumaban los prejuicios generalizados de las dos sociedades, con mucha razón, ante una apertura entre enemigos declarados. A esto se agregaba el hecho de la necesaria cautela diplomática, inevitable, para que sigilosamente el diálogo pudiera darse sin afectar el clásico hermetismo chino, sus diferentes percepciones culturales y los temores naturales de que los resultados no fueran los esperados para ambos.

Nixon y sus colaboradores más próximos intentaron restablecer el contacto con una quinta parte de la población del mundo a fin de situar en su contexto y aliviar el malestar de una retirada inevitablemente imperfecta del sudeste asiático. Y la jugada resultó ejecutada con maestría por ambas partes. En este punto, según Kissinger, convergieron Mao, el defensor de la revolución permanente y Nixon, el estratega pesimista.

Mao estaba convencido de que con visión y fuerza de voluntad se podían superar todos los obstáculos. Nixon se había esmerado en una paciente planificación, a pesar de que le atormentaba el temor de que los planes mejor trazados pudieran naufragar a causa del azar. Mao y Nixon tenían un destino común fundamental: la disposición a seguir la lógica general de sus reflexiones e instintos hasta las últimas consecuencias. Una de las máximas que Nixon repetía con frecuencia era: se paga lo mismo por hacer algo a medias que por acabarlo. Lo que Mao llevaba adelante con una vitalidad elemental, Nixon lo ejecutaba resignadamente consciente del funcionamiento y los dictados del destino.

Las oportunidades del azar

La guerra es una serie de desastres militares sucesivos hasta que alguien se impone. Georges Clemenceau

En ocasiones, cuando creemos que tenemos más dificultades para encontrar el camino, el azar nos abre, como una inmensa podadora de maleza, una vía que nos lleva directos al objetivo. Las tensiones en la frontera chino-soviética crecieron después de un incidente que fue adquiriendo dimensiones desproporcionadas. La planificación de Nixon se convirtió en una oportunidad a raíz del enfrentamiento entre las fuerzas militares de ambos bandos en la isla de Zhenbao (Damanski), donde Siberia linda con China.

Si era inminente una guerra chino-soviética, había que establecer una postura gubernamental estadounidense –afirmaba Kissinger–. Como asesor de Seguridad Nacional pidió de inmediato un informe interdepartamental. Después supimos, contrariamente a lo que se pensaba –continúa– que los chinos habían planificado el incidente para conseguir que los mandos soviéticos acabaran con una serie de contiendas a lo largo de la frontera, iniciadas por ellos, que en Pekín consideraban hostigamiento.

En realidad, la acción china tuvo el efecto contrario a lo que perseguía. Los soviéticos intensificaron el hostigamiento hasta el punto de aniquilar un batallón chino en Xinjiang. En estas condiciones, a partir del verano de 1969, Estados Unidos y China iniciaron un intercambio de gestos encubiertos.

Durante el verano de 1969 se multiplicaron los indicios que presagiaban la inminencia de un conflicto bélico entre las dos más grandes potencias comunistas. En la frontera china aumentó el contingente militar hasta llegar a 42 divisiones, equivalentes a un millón de soldados chinos. Para Kissinger, jamás se había planteado que Estados Unidos pudiera tomar partido en una confrontación chino-soviética.

No obstante, Nixon había decidido definir la política por medio de consideraciones geopolíticas y, en este sentido, cualquier cambio fundamental en el equilibrio de poder tenía que referirse cuando menos a una actitud estadounidense y, en caso de ser importante, a una estrategia.

Un apoyo decidido, oportuno y determinante

Guerra justa es aquella que es necesaria. Nicolás Maquiavelo

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de agosto de 1969, Nixon optó por una actitud, aunque todavía no por una política. Presentó, según Kissinger, la sorprendente tesis de que, en las circunstancias de aquellos momentos, la Unión Soviética era la parte más peligrosa y que, en el caso de una guerra en la que China quedara “aplastada”, iría contra los intereses estadounidenses.

Este fue un momento revolucionario, considera Kissinger, en la política exterior de Estados Unidos: un presidente del país declaraba que tenía un interés estratégico en la supremacía de un importante Estado comunista con el que no tenía contacto en veinte años, y con el que había librado una guerra y había participado en dos confrontaciones militares.

Cuando las fuertes corrientes de la confrontación –bien a consecuencia de las advertencias de las amenazas de Estados Unidos o de la propia dinámica del mundo comunista–, habían acabado con la tensión y casi que eliminado las amenazas de guerra, se abrió un camino para los contactos chino-estadounidenses. Cada una de las partes hacía lo imposible para que nadie pensara que había dado el primer paso: Estados Unidos porque carecía de foro en el que presentar en una posición formal la estrategia presidencial, y China porque no quería mostrar debilidad frente a las amenazas.

De acuerdo con Kissinger, esta situación de mutuo cuidado, se tradujo en un minué tan intrincado que una parte y otra de la pareja siempre podía afirmar que no existía contacto, y tan estilizado que nadie cargaba con la responsabilidad de una iniciativa que podía ser rechazada y con tantas elipsis que podían seguir existiendo sin necesidad de consultar un guión aún por escribir.

Las complicaciones de la diplomacia

En política cuando tengas dudas sobre qué hacer, no hagas nada… cuando tengas dudas sobre qué decir, di lo que realmente piensas. Winston Churchill

El proceso de contactos para iniciar las negociaciones se haría tan incómodo, lento y penoso entre las dos burocracias diplomáticas, que Nixon estaba tan impaciente –como debía estarlo Mao– que llegó a afirmar:

Matarán a la criatura antes de que nazca. Lo dijo cuando se vio ante un plan propuesto por el equipo negociador. Pero se negaba a dar el visto bueno al diálogo geopolítico por miedo a que el sistema de información creara controversias y la necesidad de un sinfín de garantías antes de que estuviera clara la actitud de China. La postura de Mao era más ambigua: quería analizar el acercamiento con Estados Unidos en una época convulsa que podía presagiar la Revolución Mundial tan esperada por los marxistas y que tantas decepciones le había provocado.

Nixon buscaba un foro con menos limitaciones burocráticas y más bajo su directo control. Mao pretendía llegar a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos cada vez que tomara una decisión firme. Pero de nuevo surgirían imprevistos. Mao pondría como excusa la incursión militar en Camboya para anular las conversaciones en Varsovia fijadas para el 20 de mayo de 1970. Estas nunca más se reanudarían.

Nixon, aprovechando un viaje por el mundo en julio de 1970 –en vista del prolongado silencio de Pekín–, comentó a sus anfitriones de Pakistán y Rumania que esperaba sostener una reunión al más alto nivel con los dirigentes chinos y que estaban autorizados para comunicar sus deseos a Pekín, y Kissinger, como asesor de Seguridad Nacional, por su parte hacía lo mismo con el exembajador en Hanoi Jean Sainteny, buen amigo del embajador chino en París.

Los prejuicios sobre Edgar Snow y las sutilezas chinas

Los tontos no gustan de admirar las cosas sino cuando llevan una etiqueta. Georges Clemenceau

La respuesta de Mao llegaría de una manera inesperada, sutil y simbólica, a través de la imagen del periodista Edgar Snow, y sería objeto de indiferencia gracias a los prejuicios de la época creados alrededor de la figura de este extraordinario comunicador, el primer occidental en relatar la historia del partido comunista chino y el que más entrevistó y estrechó amistad con dos grandes líderes del proceso: Mao Tse Tung y Chou En-lai.

Al igual que en el encuentro de 1965 en el que Snow conversó con el presidente chino y este dio los primeros indicios de desear un proceso de reconciliación con Estados Unidos, Mao, aprovechando la celebración del 8 de octubre de 1970 –fecha en que se cumplían 20 años del triunfo de la guerra civil–, hizo sentar a su lado en la tarima presidencial, para observar el desfile, al periodista estadounidense, en gesto simbólico, para enviar un mensaje a su pueblo de que no solo el contacto tenía cabida en la política china, sino que era una destacada prioridad.

Snow entrevistó a Mao Tse Tung, pero se acordaron unos términos que dificultaron que las instancias del gobierno, y mucho menos la Casa Blanca, se percataran a tiempo del contenido novedoso y revelador de la misma. El primero en lamentarlo fue el propio consejero de seguridad y escritor del libro Sobre China, Henry Kissinger: Fue una lástima que no llegara a nosotros la transcripción, pues el presidente Mao había dado unas declaraciones que cambiarían la configuración del orden internacional, pero especialmente el futuro en adelante de la Revolución china.

La apertura a una nueva China

Un príncipe nunca carece de razón legítima para romper promesas. Nicolás Maquiavelo

Mao anunciaba que pronto invitaría a visitar a China a estadounidenses de todas las tendencias políticas. Nixon sería bienvenido como turista o presidente, puesto que el líder chino había llegado a la conclusión de que los problemas entre China y Estados Unidos tendrían que resolverse con Nixon antes de que finalizara su mandato.

El prominente líder había pasado de denigrar de Estados Unidos a invitar a su presidente al diálogo. Además, añadió un comentario sorprendente sobre la situación interna de su país que daba a entender que dicho diálogo se haría en una nueva China. Mao dijo también, para conmoción de su mismo pueblo, que daba por finalizada la Revolución Cultural.

Lo que había pretendido ser una revolución moral e intelectual se había convertido en una coacción. Cuando los extranjeros informaban que China era un caos, era cierto. La lucha entre chinos seguía… primero con espadas, luego con fusiles y más tarde con morteros. Sorprendió su valentía y su capacidad de autocrítica cuando comentó a Snow que, lamentablemente, el culto a la personalidad que se había tejido alrededor de su persona era bien difícil de superar; eran costumbres ancestrales, de tres mil años de tradición, de veneración y adoración al emperador. El trato que se le daba de Gran timonel –confesaba a Snow– tarde o temprano desaparecerá. El único título que necesitaba mantener era el que siempre había mantenido: el de maestro.

Aquellas eran unas declaraciones insólitas para el mundo, según Kissinger. Nixon pidió la relajación de las tensiones sobre las bases de una consideración geopolítica con el objetivo de que China volviera al sistema internacional. Pero Mao estaba centrado en China y su punto principal era el futuro de China. De cara a su seguridad, estaba dispuesto a cambiar el centro de gravedad de la política y conseguir un cambio en las alianzas, pero no en nombre de las relaciones internacionales, sino como una vía inédita para la sociedad china, en la que el país –y esto sonó como una explosión de sensatez, nunca antes escuchada– incluso estaría dispuesto a aprender de los Estados Unidos:

China tendría que aprender de la forma en que se desarrolló Estados Unidos, por medio de la descentralización y la distribución de la responsabilidad y la riqueza entre sus 50 estados. Un gobierno central no lo puede hacer todo, debe depender de las iniciativas regionales y locales. No sería correcto [extendió los brazos] dejarlo todo a él [Mao].

En resumen, Mao reafirmó, según Kissinger, los principios clásicos del gobierno chino proyectados en los fundamentos confucianos de la rectitud moral. El tono intimidatorio de ayer aparecía ahora disfrazado de sabio confuciano. La frase con la que concluía parecía expresar un sentimiento de resignación hacia la nueva circunstancia… Él era –dijo volviendo a actuar con temple de filósofo– tan solo un monje solitario que circulaba por el mundo con un paraguas agujereado.

La cita no se pronunció completa en el texto en inglés de Snow, no era más que la primera frase de un dístico chino que más que una burla significa un mal presagio. Su segunda frase, que no se pronunció, o al menos no se tradujo, era: wu fu wu tian. Los caracteres escritos significan sin pelo y sin cielo, en el lenguaje tonal chino se trata de un juego de palabras.

La célebre diplomacia del ping-pong

No puede haber grandes disputas donde abunda la buena voluntad. Nicolás Maquiavelo

La fase final del proceso de reconciliación estaría determinada por el episodio que se dio en llamar democracia del ping-pong. Este deporte es olímpico desde Seúl en 1988 y la disciplina deportiva con mayor número de practicantes en el mundo, con más de 40 millones. A principio de los años 70 se inició un intercambio de partidos de tenis de mesa entre jugadores chinos y estadounidenses, los cuales fueron aprovechados oportunamente por los chinos para enviar un mensaje de apertura, amistad y reconciliación para el inicio de conversaciones que abrieran curso al intercambio diplomático entre las dos naciones, congeladas desde 1949, cuando empezó a gobernar Mao Tse Tung y el Partido Comunista Chino.

El equipo de tenis de mesa estadounidense se encontraba en Japón en 1971, para participar en el 31 Campeonato Mundial de Tenis de Mesa. Fue allí donde recibieron la invitación, autorizada por Mao, el 6 de abril de ese año para asistir a China. El 12 de abril –junto a los periodistas que los acompañaron– se convirtieron en la primera delegación deportiva estadounidense en poner pie en Pekín, la capital de China, desde el inicio de la revolución.

Dos días después, los jóvenes estadounidenses se encontraban perplejos en el Gran Salón del Pueblo, en presencia de Chou En-lai, un honor que ni siquiera habían alcanzado la gran mayoría de embajadores extranjeros instalados en Pekín.

Chou En-lai, según Kissinger, los recibiría con las siguientes palabras: Habéis abierto un nuevo capítulo en las relaciones entre el pueblo estadounidense y el pueblo chino. Confío en que el principio de nuestra amistad tendrá el apoyo de la mayoría de ellos. Los atletas, asombrados por el papel que se les asignaba entre la diplomacia de alto nivel, no respondieron y tuvo que ser el mismo Chou, quien concluyera con una frase que más tarde descubrimos que era característica de él: ¿No os parece?, interrogante que desató un gran aplauso.

Conclusiones

Hay tres clases de cerebro: el primero discierne por sí solo; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no entiende, ni discierne lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo es bueno, el tercero inútil. Nicolás Maquiavelo

La delegación, en misión secreta presidida por el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Henry Kissinger, llegó a Pekín el 9 de julio de 1971. Era el equipo encargado de preparar con sus pares chinos la agenda para el encuentro entre el presidente de la República Popular China, Mao Tse Tung y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon.

La impresión que recuerda haber tenido Kissinger de su anfitrión chino, el primer ministro Chou En-lai, dos o tres escalones por encima de su categoría jerárquica como consejero, quedará inscrita en la historia:

En mis sesenta años que llevo de vida diplomática no he conocido un personaje tan irresistible como Chou En-lai. Bajito, elegante, con rostro expresivo y ojos luminosos. Chou cautivaba por su excepcional inteligencia y por la capacidad de intuir los imponderables psicológicos de sus contrincantes. Cuando lo conocí, llevaba casi veintidós años como primer ministro y cuarenta y dos como hombre de confianza de Mao.

La diferencia entre los dos líderes se reflejaba en sus personalidades. Mao dominaba cualquier reunión; Chou penetraba en lo más hondo de estas. La pasión de Mao llevaba a arrollar a la oposición; el cerebro de Chou conseguía convencerla o ser más hábil que ella. Mao era sarcástico; Chou, agudo. Mao se consideraba filósofo; Chou adoptaba el papel de administrador o negociador. Mao estaba impaciente por acelerar la historia; Chou se conformaba con aprovechar sus corrientes. Solía repetir lo de “el timonel debe surcar las olas”. Cuando estaban juntos no se cuestionaba la jerarquía, y no solamente en el sentido formal, sino en el aspecto más profundo de comportamiento extraordinariamente deferente de Chou.

Las dos delegaciones terminaron estableciendo los términos de una declaración para la visita del presidente Nixon. Poco antes de su salida, el domingo 11 de julio, Chou afirmaría: Nuestro comunicado hará temblar al mundo, y la delegación estadounidense tomó el avión de vuelta, disimulando la emoción, antes de que empezara a temblar el mundo.

Siete meses después de nuestra visita, cuenta Kissinger, el presidente Nixon llegó a Pekín un crudo invierno de 1972. Fue un momento triunfal para el presidente, para el anticomunista empedernido que había sabido aprovechar una oportunidad geopolítica y lo había hecho con mucha audacia e inteligencia.

Estas son parte de las conclusiones de Kissinger: La visita de Nixon a China constituye una de las pocas ocasiones en las que una visita de Estado estableció un cambio en los asuntos internacionales. La reincorporación de China al juego diplomático mundial, y el aumento de las opciones estratégicas para Estados Unidos, inyectaron nueva vitalidad y flexibilidad al sistema internacional.

La dirección de la política china en el futuro sería guiada por la ideología y el sentir nacional. Lo que consiguió la apertura hacia China fue la oportunidad de aumentar la colaboración en los asuntos donde los intereses eran compatibles y moderar las diferencias existentes.

Es cierto que ambas naciones estaban destinadas tarde o temprano a entenderse, pero no con la diligencia, la buena voluntad, la empatía, la sabiduría y la grandeza de estos dos históricos personajes: Henry Kissinger y Chou En-lai. Gracias a la aguda capacidad de los dos para descifrarse y descifrar la realidad y las contingencias, a la elegancia para aligerar las diferencias, al respeto a las diferentes percepciones culturales, y a la sobria humildad de uno y otro, se pudieron trascender los falsos antagonismos y los prejuicios que fabrica la visión ideológica de los asuntos de Estado.

Leon Sarcos, marzo 2025