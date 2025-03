“Me van a matar”: Fue torturado por un cartel mexicano, huyó a EEUU pero le negaron el asilo

Un empresario que fue secuestrado y torturado por un cartel de drogas en México llegó a la frontera con Estados Unidos con la esperanza de pedir asilo para salvar su vida. Tenía pruebas de lo que había sufrido y documentos de la fiscalía mexicana que respaldaban lo que afirmaba. Sin embargo, cuando intentó cruzar el puente internacional, los agentes migratorios estadounidenses le impidieron pasar y lo obligaron a regresar. “Me van a matar”, aseguró el hombre.

Por La Nación

El drama de un empresario perseguido por un cartel: “Me van a matar si vuelvo”

JC, como el empresario se identificó ante The Washington Post, contó que llegó a la frontera sur poco después de la asunción de Donald Trump, cuando el mandatario ya había dado de baja todas las citas a través de la aplicación CBP One. Nunca creyó que no lo dejarían cruzar a Estados Unidos, ya que tenía pruebas de que su situación justificaba la petición de asilo en el país norteamericano: huía de un cartel mexicano y debía salvar su vida.

Sin embargo, las autoridades migratorias lo devolvieron. “Ya no hay asilo”, recordó que le dijeron antes de hacerlo regresar a Ciudad Juárez. Allí permanece varado, dado que no puede regresar a donde vivía porque su vida corre peligro.

El secuestro de JC, el empresario mexicano perseguido por un cartel que permanece varado en la frontera con EEUU

JC relató que antes de tener que huir tenía una vida tranquila en México. Trabajaba en marketing digital y vivía en una casa modesta. No obstante, su negocio llamó la atención de un grupo criminal que empezó a exigirle pagos por “protección”.

Una noche de noviembre de 2024, cuando volvía de su tienda, fue interceptado por varios hombres armados. “No tuve tiempo de reaccionar. Me golpearon, me metieron a la fuerza en una camioneta y me llevaron a una casa”, recordó.

