“Si hay deportación, lo mejor es hacerlo a un tercer país”, alertó David Smolansky

El líder opositor David Smolansky sugirió en una entrevista este lunes que la administración de Donald Trump debería deportar a migrantes venezolanos a un tercer destino, en lugar de devolverlos a su país natal, donde corren el riesgo de ser vulnerados sus derechos a manos de Nicolás Maduro.

“Obviamente cada país o cada gobierno es autónomo de implementar sus propias políticas migratorias. Me tocó muchísimo trabajar con varios gobiernos del continente en los cinco años que yo estuve en la OEA y por eso uno ve que hay países que implementan mecanismos de protección migratorios distintos a otros. Pero habiendo dicho esto, yo lo he venido manifestando desde que inició la nueva administración de los Estados Unidos, que, en el caso particular venezolano, si hay deportación, siempre he pensado que lo mejor es hacerlo a un tercer país”, apuntó Smolansky durante una conversación con la periodista Idania Chirinos para NTN24.

El primer lugar, alertó que “cualquier integrante del Tren de Aragua o cualquier otra banda delincuencial que sea deportado a Venezuela, recibido por Diosdado Cabello y (Alexander) Granko Arteaga, van a estar completamente protegidos, esa es la realidad”.

Y, en segundo término, “porque cualquier inocente que sea deportado a Venezuela, que entre Estados Unidos sin su documentación, pero, supongamos, es un voluntario que estuvo el 28 de julio en las elecciones o es un activista de derechos humanos, esa persona deportada sí va a ser castigada por la dictadura”.

Entonces, “ahí yo siempre he pensado que lo mejor es que haya un tercer país. Por eso a mí me gustó mucho la visita del secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador, que el gobierno del presidente (Nayib) Bukele se ofreció a recibir a venezolanos que han sido deportados, o los miembros del Tren de Aragua, muchos de ellos que estaban incluso en Guantánamo. Eso es lo que yo creo, porque insisto, los inocentes son castigados en Venezuela y los delincuentes son protegidos”, argumentó Smolansky.

Video: @NTN24 / X

Smolansky advirtió que, sobre los recientemente venezolanos deportados hasta Maiquetía, “poco se sabe, o absolutamente nada, porque no les permiten hablar con la prensa, no se les puede seguir el rastro, no se sabe a dónde van, no se sabe exactamente quiénes son, no hay lista de nombres, si acaso tenemos un número, pero es muy muy complicado tener información en relación a ellos, y ahí es donde uno se pregunta ¿por qué?”

El líder opositor aseguró que Maduro ha mentido sobre la diáspora venezolana, “la ha negado, se ha burlado y juega con ella políticamente, y a Maduro nunca le ha importado que el país se vaya vaciando progresivamente”.

