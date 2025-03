¿Bajo qué circunstancias se puede revocar una tarjeta verde de EEUU?

¿Podría un migrante con residencia permanente en EEUU perder su estatus? ¿Cómo es el proceso y por qué se podría perder el derecho a una green card? Aquí te contamos.

Por Aline Barros | Voz de América

El reciente arresto del activista palestino y residente permanente legal en Estados Unidos, Mahmoud Khalil, quien desempeñó un papel destacado en las protestas en la Universidad de Columbia del año pasado por la guerra en Gaza, ha suscitado preguntas sobre los límites de la residencia permanente.

Khalil, titular de la residencia permanente desde 2024, obtuvo la residencia permanente legal en EE. UU. Sin embargo, quienes la poseen pueden perderla y ser deportados si violan la ley de inmigración.

El miércoles, un juez federal extendió los esfuerzos para detener la deportación de Khalil, mientras el residente de Nueva York permanece detenido en Luisiana, aunque no ha sido acusado de ningún delito.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, no constituye un delito estar en desacuerdo, ni siquiera abiertamente, con las políticas o acciones del gobierno estadounidense, y la Carta de Derechos protege la libertad de expresión y el derecho de reunión.

El porqué

Las tarjetas de residencia permanente (green card o tarjeta verde) pueden ser revocadas, declaró a la Voz de América Linda Dakin-Grimm, abogada de inmigración con sede en Nueva York.

“No es tan común, pero tampoco es raro. Las personas pierden sus green card con mayor frecuencia cuando son condenadas por delitos… Una green card no es ciudadanía. Se considera un privilegio que se gana, pero también se puede perder si se incurre en conductas contrarias a las condiciones en las que viven los titulares de la green card ”, explicó.

Ejemplos de delitos que pueden causar la pérdida de estatus de un titular de green card incluyen delitos graves, delitos de drogas, fraude o preocupaciones de seguridad nacional, como vínculos con un grupo terrorista. Los titulares de green card también pueden perder su estatus y la residencia permanente legal por ser considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Si un titular de green card es acusado de un delito, su caso penal se tramitará en el sistema judicial. Sin embargo, el proceso para revocar su estatus permanente se lleva a cabo en un tribunal de inmigración, donde los funcionarios deben presentar pruebas para justificar la revocación de la green card .

El cómo

Revocar una tarjeta de residencia permanente es un proceso legal que comienza cuando el gobierno estadounidense determina que una persona ha violado las leyes de inmigración.

El caso puede llegar a conocimiento del gobierno de diferentes maneras, ya sea a través de una verificación migratoria rutinaria, una investigación policial o a través de un denunciante.

“En teoría, podría tratarse de un denunciante. Alguien que tenga información… ¿Podrían llamar al Departamento de Estado? Quizás. ¿Podrían llamar a la línea directa de ICE? Quizás”, dijo Dakin-Grimm.

El Departamento de Seguridad Nacional suele iniciar el proceso. El titular de la tarjeta de residencia permanente recibirá un documento conocido como Notificación de Comparecencia ante un tribunal de inmigración o, en casos graves, podría ser arrestado y detenido.

Funcionarios de la Casa Blanca declararon el miércoles que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la autoridad para revocar una tarjeta de residencia permanente o cualquier visa si las actividades de una persona en Estados Unidos “pudieran tener consecuencias potencialmente adversas para la política exterior del país”.

Rubio ha afirmado que el caso de Khalil no se trata de libertad de expresión.

“Por cierto, nadie tiene derecho a una green card … Si nos hubieras dicho que eso era lo que pretendías hacer al llegar a Estados Unidos, nunca te habríamos dejado entrar”, declaró Rubio el miércoles. “Si lo haces una vez que hayas entrado, la revocaremos y te expulsaremos”.

La facultad del secretario de Estado para intervenir en un caso como el de Khalil se deriva de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Una disposición de la ley permite al secretario de Estado considerar deportable a un extranjero si se cree que su presencia o actividades perjudican significativamente los intereses de la política exterior estadounidense.

Según la NTA de Khalil, Rubio ya ha tomado esa decisión.

Se ha ordenado a Khalil que comparezca ante un juez de inmigración el 27 de marzo en el Centro de Detención Lasalle de Luisiana.

El tribunal

En un tribunal de inmigración, la carga de la prueba recae en el gobierno; debe demostrar que la persona violó las leyes de inmigración. En un caso como el de Khalil, los abogados de ICE solicitarán la deportación, pero deberán demostrar que representa una amenaza para la seguridad nacional.

El titular de la tarjeta verde también puede presentar una defensa.

En el sistema de justicia penal, si una persona no puede costear un abogado, el gobierno debe proporcionarle un defensor público. Sin embargo, en los tribunales de inmigración, los inmigrantes tienen derecho a su propio abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno. Si los inmigrantes no pueden costear un abogado o no pueden encontrar uno que los represente pro bono, no tendrán acceso a representación legal.

Dakin-Grimm afirma que el proceso a veces puede ser rápido, pero también complejo.

En el sistema de tribunales de inmigración, la decisión de revocar una tarjeta verde es un procedimiento administrativo que lleva a cabo el Departamento de Justicia, bajo la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración.

“Es como si el gobierno estuviera procesando un caso, y el juez también fuera el gobierno”, dijo Dakin-Grimm.

El resultado

Si el juez de inmigración falla en contra del titular de la tarjeta verde, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Y si la BIA coincide con el gobierno, el titular de la green card puede apelar ante un Tribunal Federal de Apelaciones. Aunque el caso puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, Dakin-Grimm afirma que eso rara vez ocurre, principalmente porque la Corte Suprema tiene total discreción sobre los casos que elige.

“La mayoría de las personas no pueden permitirse este tipo de trámite legal por sí mismas. Es muy, muy caro; cientos de miles de dólares para llevar un caso desde el tribunal de primera instancia hasta la Corte Suprema”, dijo. “Pero en el ámbito de la inmigración, es común ver agencias sin fines de lucro, clínicas de derecho, trabajando pro bono, trabajando gratis en casos importantes como este”.

Una decisión definitiva

Si se revoca la tarjeta verde y todas las apelaciones fracasan, la persona suele ser deportada de EEUU. Si la apelación prospera, conserva su green card y se le permite permanecer en el país.

Dakin-Grimm explicó que muchos titulares de tarjetas verdes creen que, como se llama “residencia permanente”, el estatus es permanente.

“Pero solo es permanente si se cumplen las normas”, afirmó.