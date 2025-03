Pastor Maldonado rompió el silencio y reveló el motivo de la salida de Checo Pérez de Red Bull

Posteado en: Actualidad, Deportes

La temporada 2025 de la Fórmula 1 será la primera en 14 años que no contará con Sergio Pérez. El mexicano salió a finales del 2024 por “mutuo acuerdo con Red Bull”, aunque para Pastor Maldonado, ex piloto del “Gran Circo” entre 2011 y 2015, Checo aguantó demasiadas hostilidades por parte de su ex equipo y todo habría comenzado cuando se dio cuenta que podía competirle de “tú a tú” a Max Verstappen, cuando su rol era ser el “secundario”.

“Creo que en algunas carreras estuvo superior a Verstappen inclusive. ‘Checo’, quizás, en algunos momentos no jugó el rol que tenía que haber jugado dentro del equipo. Se vio con la oportunidad que podía ganar el campeonato, que podía luchar con Verstappen de tú a tú. Ahí fue donde se activaron todos los acontecimientos como críticas, no del equipo, de los directivos, que es aún peor y críticas por la prensa, porque todo eso está manejado por los grandes equipos. Cada equipo grande dice lo que quiere decir a su antojo. ‘Checo’ comenzó a gustar cada día menos en Red Bull”, dijo el venezolano en entrevista con el diario ESTO.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En sus cuatro años con la escudería austriaca, “Checo” recibió un sin número de críticas y comentarios despectivos por parte de la prensa. Sin embargo, los comentarios que más recuerdan sus fanáticos son los que tienen a Helmut Marko, asesor de Red Bull como autor.

El austriaco se refirió a Sergio Pérez como “sudamericano” y que por ello no era tan enfocado como los pilotos europeos. También dijo que “tal vez tomó mucho tequila anoche”, luego de perder el podio en los últimos giros del Gran Premio de Francia de 2023, así como no entender por qué “Checo” temía por su seguridad ante los bombardeos a una torre en Arabia Saudita durante la visita de la F1 y señaló que “está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro”.

Pese a todos estos desplantes, Sergio Pérez nunca emitió una respuesta de la misma categoría. Algo que aplaude Pastor Maldonado, pero reiteró que el respeto en la F1 debe ser irrefutable venga de quien venga.

Para leer la entrevista completa ingrese AQUÍ