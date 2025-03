José Gato Briceño: Exportación de malandraje, una política de Estado

Posteado en: Opinión

Sin pensarlo dos veces al escuchar las últimas declaraciones del malandro mayor, digno heredero del traidor mayor y hoy felizmente difunto, decidí escribir sobre este tema que abordó de la forma más cínica y jalabólica jamás escuchada el infame dictador Nicolás Maduro.

Empieza esa declaración despotricando de la gestión de Joe Biden, haciéndose la víctima de las políticas de ese gobierno contra Venezuela cuando todos sabemos las prebendas que internamente negociaron especialmente los temas narcosobrinos y Alex Saab, amén de todas las concesiones sobre el tema petrolero que hicieron por debajo de la mesa y también a la luz pública dejando a todos boquiabiertos. Terminó jalando mecate arrastradamente a Donald Trump de la forma más descarada, haciéndole un llamado para que revise los informes del FBI y otras instituciones de inteligencia norteamericanas para que supuestamente vea la verdad de lo que fue la exportación del tren de Aragua y todo el malandraje a todas luces financiado y planificado, exculpándose de toda responsabilidad y endosándola como siempre a otros, terminando con un discurso como siempre incoherente con sus acciones en el cual plantea que Venezuela es un país abierto a todas las negociaciones con todos los gobiernos de la mejor manera y poniendo a la orden todas nuestras potencialidades energéticas de recursos naturales para que los Estados Unidos principalmente, porque es obvio que iba dirigido a ese gobierno, negocie con ellos.

Solo estos choros, inútiles, ignorantes precursores de la revolución del siglo XXI creen que se les cree cuando asumen el papel de ovejita, de manso corderito, todo el planeta sabe que son los sátrapas más incumplidos , destructores y desconsiderados con su pueblo

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Esta semana el congreso de los Estados Unidos, inició varias audiencias de investigación sobre los ataques del narcorégimen de Maduro a territorio americano y sus efectos para la seguridad nacional y yo digo ¡Gloria a Dios¡ Al fin parece que están percatándose de la dimensión del problema. El primero en comparecer fue el americano Joseph Humire, un experto en seguridad nacional y director ejecutivo del Centro Para Una Sociedad Libre y Segura ( CENTER FOR A SECURE FREE SOCIETY) y especialista en el hemisferio occidental. La excelente exposición basada en pruebas o evidencias documentales les han permitido suministrarsela al FBI a cargo de Kast Pattel en donde se demuestra las fuentes de financiamientos del narcotráfico y del terrorismo internacional. A Venezuela la han convertido como agente de Irán, Rusia y China y parte del dinero recaudado lo han destinado en contra de una guerra a los Estados Unidos, entre ellas, las marchas y oleadas migratorias desde el año 2017 organizadas y financiadas en toda Centro América, la migración venezolana se demostró que fue una política de estado, incluyendo el vacío de las cárceles de los delincuentes más temidos, como el Tren de Aragua a los que les suministraron los recursos no nada más para que huyeran, sino para que compraran armamentos y se sostenieran económicamente en varios estados de los EE.UU para crear el caos, eso explica los asesinatos, robos a mano armada e invasiones a casas o apartamentos, la proliferación de microtrafico utilizando el estupefaciente más fulminante como el Fentanilo, no nos imaginamos jamás que esa organización narcocriminal internacional dirigida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello fueran tan depravados, crueles para destruir una generación de jóvenes, con el único objetivo de socavar el estilo de vida, la paz y el orden de los norteamericanos.

Es importante destacar que está tomando mucha fuerza en todas las instituciones americanas la posibilidad de utilizar la fuerza con la más alta tecnología de forma quirúrgica y puntual en contra del Cártel de los Soles, los que tienen secuestrada a Venezuela, no sería como las invasiones del pasado que generaban miles de muertos, con los drones y otros armamentos sofisticados sería muy precisos y efectivos al estilo de la liquidación del General Qasem Soleimani, saliendo del aeropuerto internacional de Bagdad en el año 2020 y ese dron fue lanzado a casi 1000 kilómetros de distancia.

Desde la cárcel del exilio reflexiono y les digo, respetados lectores, a los venezolanos en especial no podemos perder el horizonte, es necesario e importante seguir apoyando sin dudar un segundo a Maria Corina Machado, ya que sé que a muchos les desanima el hecho de que no se vea a simple vista que está luchando junto con Edmundo González Urrutia por conseguir formas para liberarnos y recientemente ha planteado pagar los gastos de la libertad de Venezuela con el petróleo. Estoy seguro que más del 95 % de los venezolanos apoyamos esa propuesta con los dos brazos levantados. Es ahora o nunca, esos depravados, cobardes y crueles criminales, solo saldrán de la única manera, repetidamente descrita en mis escritos, plomo y drones teledirigidos de alta precisión para acabar con la plaga que cundió en nuestro país, considero que es un deber la lucha para exterminarla y atacarla cada minuto sin pausa, lo sigo haciendo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

X y Tiktok:

@josegbricenot

Instagram y Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com