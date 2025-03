Blake Lively obtiene orden de protección en batalla legal contra Justin Baldoni

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Blake Lively logró obtener una orden de protección modificada en su batalla legal contra el actor y director Justin Baldoni. La actriz de 36 años y el director de 40 han estado involucrados en un pleito legal por varios meses, después de que Lively lo acusara de acoso durante la filmación de la película It Ends with Us.

La disputa dio un giro importante este jueves, cuando el juez Lewis J. Liman dictó una decisión crucial sobre la protección de información confidencial.

En su dictamen, el juez señaló que algunos materiales seguirán siendo protegidos durante el juicio, pero se podrá aplicar una designación que solo estará disponible para los abogados si la divulgación de los mismos podría causar un perjuicio significativo en áreas como los negocios, el comercio, las finanzas o la privacidad de los implicados.

Esta decisión surgió a raíz de la solicitud de Blake Lively, quien pidió medidas más estrictas para evitar que se filtraran datos privados a los medios de comunicación o a la industria de Hollywood.

El juez Liman reconoció el riesgo de que información sensible pudiera llegar a difundirse en el sector, comentando: “Y cuando la información confidencial no se revela a los medios de comunicación, puede difundirse mediante cotilleos e insinuaciones a aquellos miembros de la estrecha comunidad artística que estén en condiciones de perjudicar a una u otra de las partes, pero de un modo que podría no detectarse fácil e inmediatamente”.

