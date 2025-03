Este fue el salario de un profesor universitario en Venezuela en febrero de 2025

Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales

El economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), Leonardo Vera, señaló que el salario de un profesor titular a dedicación exclusiva en una universidad pública en Venezuela en febrero de 2025, fue de 8 dólares.

Por bancaynegocios.com

En ese sentido, destacó en sus redes sociales que la cifra del sueldo de un profesor universitario no es por hora de trabajo, sino al mes.

Un cuadro publicado por el economista venezolano mostró que un profesor instructor a dedicación exclusiva ganó US$ 5 al mes, mientras que un educador agregado a dedicación exclusiva percibió alrededor de US$ 6 ese mes.

Por su parte, un docente asistente a medio tiempo recibió US$ 2 y un profesor agregado a medio tiempo, por ejemplo, obtuvo US$ 3.

Sin aumento salarial

El documento publicado por Vera precisó algunas de las consecuencias que afectan a los profesores universitarios, debido a la falta del aumento del salario desde hace 3 años:

1.- Desaparición del salario: se ha devaluado en un 93%. En dólares es inferior al salario mínimo en Cuba (US$ 42), Siria (US$ 77), Rusia (US$ 189), Irán (US$ 260) y China (US$ 360).

2.- Pérdidas de los beneficios contractuales asociados al salario: primas, bonos, caja de ahorro, prestaciones sociales y previsión social.