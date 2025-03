Hasta su jefa peruana salió a defender al barbero venezolano Francisco García, enviado a El Salvador

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

La antigua dueña de la barbería en la que trabajaba el venezolano Francisco García Casique en Perú aseguró que el joven no es un delincuente, como afirman las autoridades de Estados Unidos que lo enviaron a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Quiero referirme al barbero Francisco García. Él ha trabajado acá cuatro años y medio. Entonces me acabo de enterar que está deportado y que está en El Salvador”, comentó la mujer en una breve entrevista para la periodista María José Dugarte de El Estímulo.

“A mí me parece algo injusto porque él ha trabajado conmigo cuatro años y medio, inclusive ha sido el encargado de esta barbería. Entonces me parece injusto. Él no tiene ningún reporte ni nada. Ha sido un chico muy responsable, muy trabajador”, aseguró la antigua jefa de Francisco.

“Él era mi mano derecha y nunca jamás me ocasionó ningún problema. Al contrario, era muy demasiado serio, muy poco de fiestas, no salía a fiestas. Tampoco tomaba, tampoco, nada de eso. Entonces a mí me parece algo irresponsable que solamente por el gusto de la moda que él se hizo, los tatuajes, lo vinculen con la gente mala”, declaró.

“Por favor, quisiera que tomen en cuenta esta declaración. Yo he sido su jefa, vuelvo a repetir, cuatro años y medio”, sentenció la mujer, visiblemente preocupada.

Video: @majodugarte / X