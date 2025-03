Precio de la Cesta Ansa de febrero aumentó 1,49% y se ubicó en 272 dólares

Posteado en: Destacados, Economía

La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) informó que la Cesta ANSA del mes de febrero de 2025, se ubicó en US$ 272.

Por bancaynegocios.com

El precio de la Cesta ANSA tuvo un incremento del 1,49% en comparación al de enero de 2025, cuando se situó en US$ 268.

La institución privada explicó en sus redes sociales que para la realización de este estudio, se seleccionaron 28 productos, 6 categorías y 86 artículos para un consumo estimado de un mes, para una familia conformada por 4 personas.

Una familia gasta US$ 81 en alimentos varios, US$ 69 en proteínas, US$ 52 en embutidos, US$ 30 en productos de higiene personal y mantenimiento del hogar, US$ 21 en productos básicos y US$ 19 en verduras, frutas y otros.

En el año 2024, en Venezuela abrieron, remodelaron o cambiaron de modelo de negocio 61 tiendas.