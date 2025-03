Miley Cyrus pierde la primera batalla legal por el posible plagio de “Flowers”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No ha perdido la guerra, pero sí la primera e importante batalla. Miley Cyrus, de 32 años, ha sufrido un varapalo legal cuando un juez le ha negado una importante petición. La cantante y compositora había pedido que se retirara una demanda en la que se le acusa de infringir los derechos de autor —es decir, de plagiar— partes de When I Was Your Man, una canción de Bruno Mars, en su éxito de 2023 Flowers.

Por El País

La demanda no la ha puesto el propio Bruno Mars, ni tampoco el compositor principal de la canción supuestamente plagiada, llamado Philip Lawrence, sino que lo ha hecho la compañía que es propietaria del catálogo del cantante, llamada Tempo Music Investments (que, a su vez, desde el pasado febrero está controlada por Warner Music). Fue en septiembre de 2024 cuando Tempo demandó a Cyrus por plagio. La canción está escrita por ella, así como por otros dos co-compositores, Gregory Aldae Hein y Michael Ross Pollack. La de Tennessee contrademandó en noviembre del pasado año exigiéndole al juez que retirara esa demanda de Tempo, pero esa petición le ha sido denegada ahora, el martes, aunque no se ha sabido hasta el miércoles.

En su sentencia, el juez dejó entrever que, pese a los deseos de Cyrus, parece que habrá juicio. Señaló que tanto Cyrus como su equipo legal han sufrido “un malentendido” en cuanto a los precedentes legales en materia de derechos de autor, tal y como señala el medio especializado Variety, que ha tenido acceso al documento legal. Al parecer, los letrados de la ex niña Disney afirmaban que Tempo no les podía demandar, ya que se hicieron con los derechos de When I Was Your Man sin ningún tipo de consentimiento por parte de los otros compositores del tema. Algo que, siempre según los abogados de Cyrus, impedía que la demanda siguiera adelante. Sin embargo, el juez no está de acuerdo con ello, asegura que esa argumentación es “incorrecta” y cree que Tempo, como propietaria, aunque no exclusiva del tema, sí tiene derechos sobre el mismo.

“Tempo es la copropietaria en exclusiva de los derechos de autor”, se lee en el dictado judicial. “Dado que Lawrence, como cotitular, podría demandar por infracción, Tempo como cotitular, en lugar de Lawrence, puede demandar por infracción sin unirse a los otros cotitulares de los derechos de autor”. Lo que parece casi un trabalenguas viene a decir que Tempo puede exigir esos derechos de autor de manera legítima. Otra cosa es que, efectivamente, haya plagio o no, que será lo que tenga que decidir más adelante un tribunal, pero por el momento desde la empresa, como propietarios, tienen vía libre judicial para reclamar dicha infracción. Algo de lo que, según han adelantado al mismo Variety, se felicitan. “Estamos encantados, pero no sorprendidos, con la decisión”, han declarado los abogados de Tempo. Por el momento, los de Cyrus han permanecido en silencio.

