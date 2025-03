Posible prohibición de viajes: aconsejan a venezolanos no salir de EEUU así sean residentes

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Un reportaje de The New York Times dice que la administración de Donald Trump estaría preparando una la lista de cerca de 43 países cuyos ciudadanos tendrían restricciones para ingresar a EEUU, y entre estos se encuentran Cuba y Venezuela.

Por Univision

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Entre abogados de inmigración hay consenso en que los ciudadanos de Cuba y Venezuela, aunque sean residentes permanentes de Estados Unidos, están en riesgo de no poder reingresar a EEUU después del sábado 22 de marzo, por lo que deben tomar precauciones.

“La recomendación aquí sería que si una persona es cubana o venezolana y es residente permanente, y tiene un viaje planeado al exterior, aguántense, el agua está un poco turbia”, dice Armando Olmedo, abogado de inmigración de Televisa Univision.

Según The New York Times, la nueva prohibición de viaje de la administración Trump sería más amplia que una del 2017, que se emitió durante la primera administración de Trump.

“En la primera administración esa orden excluía a residentes permanentes. Lo que estamos viendo es que no sabemos, y el mismo New York Times cuando lo publicó dijo ‘todavía no está claro si residentes permanentes van a ser impactados por esta proclama que se avecin’”, agrega el abogado Armando Olmedo.

La lista, según The New York Times, se divide en tres colores: rojo, naranja y amarillo. Cuba y Venezuela estarían en el renglón rojo, el más peligroso para las autoridades de Estados Unidos.

” No te busques un mal tiempo, porque no sabemos, y lo que tú no quieres es salir del país y que entonces se emita una orden mientras tú estás fuera del país, una orden de la cual no sabemos nada todavía”, agrega el abogado.

A quienes estén fuera del país, les recomiendan que regresen lo más pronto posible.

Lea más en Univision