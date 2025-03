Shakira brilló a lo grande en su concierto de debut en la Ciudad de México

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con diamantes en lugar de lágrimas, Shakira inauguró este miércoles su concierto debut en la Ciudad de México, un brillo que la convierte en la primera mujer en presentarse siete veces en el Estadio GNP Seguros, que puede albergar a cerca de 65.000 fanáticos.

Con la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ la colombiana se ha transformado en un diamante inquebrantable, que factura millones de dólares con su música y destella cada noche de la capital abriendo con sus cien fans vestidos de plateado en la icónica entrada ‘Camina con la Loba’.

Acompañada del ritmo electropop de Bizarrap y de la canción ‘La Fuerza’, la reina de los movimientos de cadera inició -con unas horas de retraso- uno de los once conciertos que planeó para el país azteca.

“Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, dijo Shakira nostálgica, pues no había pisado los escenarios de la capital desde 2018.

México aúlla al ritmo de ‘la loba’

En un mismo escenario los amantes musicales de la colombiana se unen disfrazados como una manada que representa todas sus épocas.

A lo lejos se ve la danza de las pelucas moradas de la afamada canción ‘La intuición’ de los inicios del 2000, los atuendos de Belly Dance que marcaron sus coreografías y hasta los sombreros de corte mexicano que ha vestido la artista en temas como ‘El Jefe’, acompañada del grupo Fuerza Regida.

Según indicaron sus seguidores a EFE, la cantante barranquillera “evoluciona” y mujeres y hombres “nos identificamos con ella porque es un diamante que brilla y factura sola”.

“Es un mujerón, es alguien a quien se admira. Ha vivido lo que muchas mujeres han pasado, la separación, el divorcio y salir adelante con sus dos hijos, increíble”, afirmó la incondicional de la artista, Dulce Escamilla al recordar el doloroso rompimiento de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022.

Ese mismo sentimiento lo comparte Edgar Lima, quien admitió a EFE que gastó más de 80.000 pesos mexicanos (cerca de 4.000 dólares) para asistir a todos los conciertos de la colombiana en México, quien ha actuado previamente en Monterrey y Guadalajara.

Como si leyera la mente de su público, la intérprete confesó que “estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto”.

Sin alas, Shakira se levanta portando el icónico vestido azul de la gira diseñado por Gaurav Gupta, un atuendo que abre ‘Acróstico’, una pieza decorada con la voz de sus hijos Sasha y Milan.

La artista de pies descalzos, que empezó a cantar a los 14 años, subió el volumen del baile regalándole a sus admiradores de los noventa hasta la actualidad la mayoría de sus éxitos: ‘Antología’ (la favorita del público mexicano), ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’ (su canción más visualizada) y hasta ‘Monotonía’. EFE