Canadá condenó la ejecución en China de cuatro connacionales sentenciados por penas relacionadas con drogas

China ha ejecutado a cuatro canadienses por condenas relacionadas con drogas, dijo el miércoles la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, un hecho que amenaza con empeorar una relación ya tensa entre ambos países. Mélanie Joly, ministra canadiense, dijo a la prensa que condenaba las ejecuciones y que el gobierno seguiría buscando clemencia para otros.

“Seguiremos dialogando con China y continuaremos no solo condenando enérgicamente, sino también pidiendo clemencia para otros canadienses que se enfrentan a situaciones similares”, dijo Joly.

La embajada china en Ottawa no proporcionó detalles sobre las ejecuciones, pero defendió las estrictas penas impuestas por Beijing a delitos relacionados con las drogas.

The Globe and Mail informó primero de las ejecuciones. El periódico dijo que las ejecuciones habían ocurrido a principios de año, citando al Departamento de Asuntos Globales de Canadá, que así lo afirmó el miércoles en respuesta a una pregunta del medio de comunicación.

Joly dijo a los periodistas que ella y el ex primer ministro, Justin Trudeau, habían pedido clemencia a Beijing en los últimos meses para tratar de impedir las ejecuciones. Dijo que los implicados tenían doble nacionalidad canadiense y china. (China, sin embargo, no reconoce la doble nacionalidad).

The Globe and Mail citó un comunicado de Ottawa en el que se condenaban los asesinatos como “incompatibles con la dignidad humana básica”. El departamento no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The New York Times.

John Kamm, fundador de la Fundación Dui Hua, grupo de derechos humanos de San Francisco que ha hecho campaña en favor de personas condenadas a muerte en China, dijo que había estado ayudando a presionar a China en nombre de las cuatro personas, pero que no podía compartir sus datos por motivos de privacidad.

