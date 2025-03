Mariah Carey gana la demanda por plagio en “All I want for Christmas is you”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante de pop Mariah Carey ha superado una demanda en la que se le acusaba de haber copiado ilegalmente elementos de su megahit navideño ‘All I Want for Christmas Is You’ de una canción country del mismo nombre.

Por ABC

La juez de distrito Monica Almadani de Los Ángeles dictaminó el miércoles que los compositores de ‘All I Want for Christmas Is You’, de Vince Vance and the Valiants, no demostraron que su canción fuera objetivamente lo bastante similar a la de Carey como para sustentar su demanda por violación de derechos de autor.

‘All I Want for Christmas Is You’, de Vince Vance and the Valiants, se publicó en 1989 y alcanzó las listas Billboard de country durante las temporadas navideñas de la década de 1990. La canción de Carey apareció en su álbum de 1994 ‘Merry Christmas’ y desde entonces se ha convertido en un estándar popular, encabezando la lista Billboard Hot 100 cada temporada navideña desde 2019.

Andy Stone, que actúa como Vince Vance, y el coguionista Troy Powers presentaron la demanda en 2023. Dijeron que la canción de Carey copió la «comparación extendida entre un ser querido y las trampas del lujo estacional» de su canción y otros elementos líricos y musicales, solicitando al menos 20 millones de dólares por daños y perjuicios.

Carey respondió el año pasado que las canciones eran «completamente diferentes» y argumentó que cualquier elemento similar era común a muchas canciones navideñas, como «la nieve, el muérdago, los regalos bajo los árboles de Navidad y querer a un ser querido por Navidad».

