Iván López Caudeiron: El repetitivo y estéril conflicto

Posteado en: Opinión

El conflicto entre Locutores y Periodistas en Venezuela, en el contexto de las ruedas de prensa y el género de la entrevista, revela tensiones profundas que van más allá de simples diferencias profesionales. En un país donde la libertad de expresión se ve constantemente amenazada, y donde los medios de comunicación enfrentan un entorno hostil, la lucha por el reconocimiento y la relevancia se intensifica. Los Locutores, a menudo vistos como meros transmisores de información, buscan un lugar en el escenario mediático que les permita ejercer un papel activo en la cobertura de eventos y, en la realización de entrevistas. Por otro lado, los Periodistas se aferran a su formación y ética profesional, argumentando que su papel es esencial para ofrecer una información veraz y contextualizada. Este choque de identidades, pone de relieve, no solo las diferencias en la práctica periodística, sino también la lucha por la legitimidad en un ecosistema mediático deteriorado.

En días recientes, mi persona asistió a una rueda de prensa, sobre un evento próximo a realizarse en un importante Hotel de la Gran Valencia. Allí, representando a la Emisora de más edad del país (90 años), aún en señal abierta y digitalizada: La Voz de Carabobo 1040 AM, fuí víctima de una actitud poco profesional de un periodista de la región de apellido “Muscarneri”, al negarme la posibilidad de ejercer mi oficio como locutor certificado con casi 20 años de experiencia radial, y presencia como voz ancla en más de 12 radios del pais, y poder emitir una pregunta al panel del evento. Fue una situación incómoda, que decidí no pasarlo por debajo de la mesa, por lo persistente de del esteril conflicto sobre esta situación. Siempre es lo mismo: el REPETITIVO y estéril conflicto. Esta es una dinámica entre Locutores y Periodistas, que se complica aún más, en las ruedas de prensas. Éstas, se han convertido en un espacio crítico para la obtención de información, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, la participación de Locutores en estos eventos ha sido motivo de controversia. Muchos Periodistas sostienen que los Locutores, al no estar necesariamente entrenados en la investigación y el cuestionamiento crítico, pueden diluir la calidad de la información presentada. Por otro lado, los Locutores argumentan que su presencia en las ruedas de prensa es vital para democratizar la información y acercarlas a audiencias más amplias. Este conflicto, no solo resalta la lucha por el acceso a la información, sino también la necesidad de redefinir el papel de cada actor en un panorama mediático que requiere innovación y adaptabilidad.

Y es allí el meollo del asunto, como me lo explicó un avezado Periodista y Locutor Carabobeño, de mucho recorrido en estas lides. Él argumentaba que en la actualidad, y desde hace mucho tiempo, el Locutor certificado, es un profesional, también egresado de un instituto o universidad donde fue instruido, para ser un comunicador. Visto así, ambos: Periodista y Locutor, son “Comunicadores Sociales”. Así de simple. Y moleste a quien moleste.

En mi opinión, ambos pueden realizar entrevistas, los dos son profesionales, y pueden preguntar en una rueda de prensa, ambos son COMUNICADORES SOCIALES. La mejor muestra, es que hay buenos entrevistadores en ambos casos. Además, en Venezuela no existe una prohibición expresa para que un Locutor no entreviste; siendo así, aquello que no está legalmente prohibido, está plenamente permitido. Así que no hay razón para impedir que un Locutor pregunte o entreviste. La radio es parte de la Comunicación Social, en este caso como medio. Así de simple.

Todo esto es un viejo debate, donde el Colegio Nacional de Periodista, tendrá que actualizar su posición donde incluya a las redes sociales (RR.SS.). En este contexto, la entrevista emerge como un campo de batalla significativo en esta disputa. Las entrevistas son herramientas fundamentales para profundizar en temas y ofrecer diversos puntos de vista. Aquí, los Periodistas suelen destacar su capacidad para formular preguntas incisivas y seguir líneas de investigación que revelen verdades ocultas. Sin embargo, los Locutores también están comenzando a adoptar formatos de entrevistas que buscan ser más accesibles y entretenidos, lo que les permite conectar con un público que a menudo no se siente alienado por el lenguaje técnico del periodismo tradicional. Este desarrollo plantea la cuestión de, qué tipo de entrevista es más efectiva y cómo cada enfoque puede servir a la sociedad venezolana en su búsqueda de información en un contexto donde la desinformación y la censura son omnipresentes. La resolución de este conflicto no solo redefinirá las relaciones entre Locutores y Periodistas, sino que también tendrá un impacto significativo en la calidad del periodismo en el país.

Soy un hombre de CAUSAS. Desde siempre ha sido así. Me he enfrentado, creyendo en mis CAUSAS e ideas, a grupos, gremios, personalidades, en toda ocasión, con respeto y argumentación, pero nunca huyendo del debate; eso, ya a mis 50 años, con todo lo vivido y la claridad que otorga el paso de los años, no va a cambiar. Sépanlo gremio del Colegio Nacional de Periodista, capítulo Carabobo: no callarán MI VOZ ni mi capacidad para decir y hacer, en el trabajo radial y de locución. Seguiré COMUNICANDO, y de manera destacada y positiva. No soy periodista, soy locutor certificado!!! soy, por tanto, un “Comunicador Social” más, que hace un buen trabajo llevando ideas y pareceres. Y seguiremos!!!

RRSS: *@IvanLopezSD* – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Voz Ancla del programa: “Un Buen Rollo”. Articulista de la Patilla.com e InfoEnlace.com.ve Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 22 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. Coordinador Nacional de Emprendimientos de la Fundación Pro-Defensa de los DD.HH.: Libertad, Justicia y Orden. CEO de @FocoYEmprendo