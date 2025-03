José Gato Briceño: Criminal sin límites

Posteado en: Opinión

Para contribuir y poner en contexto a quienes escuchan y leen sobre el tema y no conocen el fondo, me tomo el espacio, el tiempo y recopilo que en julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional(CPI), se concluyó con la creación del tratado llamado Estatuto de Roma, el mismo entró en vigor 4 años después, en julio de 2002.

Esa tan cacareada frase del “no cumplimiento con el estatuto de Roma” le compete a los Estados firmantes y que han ratificado estar de acuerdo con esta decisión de tener un juez penal común con la finalidad de:

?Contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves.

?Establecer un tribunal internacional permanente para enjuiciar a individuos acusados de genocidio y otros crímenes internacionales graves.

Este estatuto enumera en su Artículo 5 de cuáles crímenes se ocupará o mejor dicho cuál será su jurisdicción y son los siguientes:

*El crimen de genocidio;

*Los crímenes de lesa humanidad;

*Los crímenes de guerra;

*El crimen de agresión.

Qué curioso y demoledor es saber que Venezuela ratificó su adhesión a este documento en los inicios de la gestión del traidor mayor, hoy felizmente difunto y hoy por hoy tanto él como sus nefastos herederos han sido los ejecutores sin compasión de esas cuatro clasificaciones de crímenes, aún cuando solo los están acusando e investigando por los de lesa humanidad.

Como organismos de investigación y frecuentemente de apoyo a la CPI están la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU (ACNUDH siglas en inglés) y de allí deriva la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM por sus siglas en inglés) cuyo trabajo puede ser utilizado por la ACNUDH y la CPI para promover la justicia y la rendición de cuentas; pues esta misión presentó el pasado martes una actualización de su informe sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.

Esta antesala de jerarquías y entes acusatorios, investigadores y de apoyo para sentenciar culpable de dichos terribles crímenes, es para entender que en nuestro país hay muchos criminales, jefes de instituciones,en libertad, pero tenemos a uno en especial que ha comandado todos los tipos de crímenes enunciados en nombre de la revolución narcochavista, el verdadero amo y señor del gobierno más cruel de nuestra historia.

Marta Valiñas, presidenta de la FFM, acusó al actual ministro de Interior, Justicia y Paz del narcorégimen, Diosdado Cabello Rondón, de dirigir formalmente el centro del aparato represivo del Estado en Venezuela.

Cabello no cesa de amenazar con atacar ( prisión, torturas) públicamente a personas opositoras o percibidas como tal y lo que es peor, de cumplir sus amenazas.

La Misión de la ONU también hizo referencia a la investigación que avanza en Chile por el secuestro, tortura y muerte del teniente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, y destacó que la misma fiscalía ha informado públicamente que una de las personas detenidas identificó a Diosdado Cabello Rondón como la persona que ordenó asesinar al teniente Ronald Ojeda.

La verdad siempre se sabe o sale a la luz, así reza un viejo adagio, ahora no sólo fue El Gato Briceño quien denunció a Diosdado Cabello Rondón como asesino por capricho, yo cumplí con mi conciencia y tuve el valor de hacerlo en el año 2012 después que sufrí el cobarde atentado, en donde murió uno de los sicarios y uno de mis guardaespaldas, lo lamentable fue que nadie me creyó.

Numerosos hechos conducen al mismo autor intelectual, por ejemplo la descarnada masacre de El Junquito en donde ejecutaron a Oscar Pérez y a su gente en una transmisión en vivo que estaba haciendo el mismo Perez, la ordenó Rondón, el jefe del SEBIN y de operaciones de dicho cuerpo de seguridad, no actúan sin su orden y él siempre ha tenido control férreo del SEBIN. Esta en todas partes su mano asesina, es también el azote de los campesinos, han entrado a las fincas de sus testaferros a cazar, los han desaparecido, cómo fue el caso en el Merey de Amana del municipio Maturín, donde desaparecieron a cuatro padres de familia. No olvidemos que Diosdado Cabello no nada más es un cobarde asesino, criminal, también tiene antecedentes penales como violador de menores, apañado y encubierto por su familia, de acuerdo al expediente de la antigua PTJ, Sub delegación, Maturín, número B551605 fechado del miércoles 03/11/1982 o sea, éste sádico ya tenía instinto criminal pero más temprano que tarde le llegará su hora.

Desde la cárcel del exilio me pregunto ¿es que un criminal, asesino en serie de esta magnitud merece otra cosa que no sea ser tratado de la misma manera como él trata a todos los que no lo halagan o le rinden pleitesía?, porque obviamente no es una cuestión de ideología ya que este espécimen no tiene ninguna que no sea el dinero, la traición y apropiarse de lo que no le pertenece.

Es un caso insólito, éste solo personaje puede batir el récord criminal de todas las cortes, ante todas las instancias de investigación y los venezolanos aún esperando porque alguno se digne a castigarlo como lo merece, con una sentencia de castigo perpetuo o con drones, plomo y más nada.

No debe haber tregua para tocar todas las teclas que lleven a su castigo señores, la justicia debe alcanzarlo más temprano que tarde, yo lo denuncio, lo fustigo y lo ataco sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

X y Tiktok:

@josegbricenot

Instagram y Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com