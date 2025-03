Informe de energía y petróleo: Sanciones a Irán y decisiones OPEP+ mueven los precios

Posteado en: Actualidad, Economía

El régimen venezolano busca revertir la decisión reemplazar la licencia 41 por la licencia 41 A, instruyendo el desmontaje de las operaciones de Chevron en Venezuela antes del 3 de abril, y probablemente extensible a otras licencias.

Por Juan Szabo y Luis A. Pacheco en La Gran Aladea

La presión estadounidense sobre las exportaciones petroleras iraníes, junto con el reciente anuncio de los miembros de la OPEP+ sobre planes de sobrecompensación, justo antes de comenzar a eliminar gradualmente los recortes voluntarios de producción, indican un suministro menos robusto, y, por tanto, sustentan la moderada recuperación en los precios del petróleo. Por el contrario, de la Reserva Federal y las difíciles negociaciones para un cese al fuego parcial entre Rusia y Ucrania no han alterado el mercado petrolero, que sigue siendo indiferente a especulaciones sobre eventos sin resolución. Las posibles interrupciones en los flujos de producción en algunos países podrían generar presiones adicionales al alza en los precios si se mantienen.

Fundamentos

Los fundamentos del mercado han recuperado protagonismo en la dinámica petrolera durante los últimos días. La OPEP+, junto con noticias provenientes de China e India, y diversas interrupciones en el suministro, han configurado un escenario que imprime una clara tendencia alcista al mercado petrolero.

El jueves, la OPEP+ publicó un nuevo cronograma que exige a siete países miembros implementar recortes adicionales en su producción para compensar su incumplimiento reiterado de los niveles previamente acordados. Los recortes compensatorios superarán significativamente los incrementos de producción mensuales que el grupo tiene previsto introducir a partir del próximo mes. El plan representa recortes mensuales de entre 199.000 barriles por día y 435.000 barriles, ver tabla anexa. Los recortes compensatorios se extienden hasta junio de 2026.

En medio de las negociaciones en el seno de la OPEP+, Kazajistán destituyó a su ministro de Energía. El funcionario es el chivo expiatorio de las tensiones creadas por los intentos de forzar las políticas de la OPEP+ a las grandes petroleras que operan en ese país. Kazajistán ha estado produciendo a un nivel récord, y muy por encima de la cuota acordada en la OPEP+, ya que Chevron incrementó su producción en el mayor yacimiento petrolífero de Kazajistán, Tengiz. Los datos de la OPEP de la semana pasada mostraron que Kazajistán produjo 1,767 millones de barriles diarios de crudo en febrero, frente a los 1,570 millones de barriles por día de enero. La cuota de Kazajistán en la OPEP+ es de 1,468 MBPD.

En China, el gobierno ha estructurado un programa de subsidios oficiales. Beijing ha presentado un programa gubernamental de subsidios de 41.000 millones de dólares para incentivar a los consumidores a reemplazar sus antiguos bienes de consumo por nuevos, impulsando así las ventas en el mercado interno, ante las amenazas a su mercado de exportación. La producción industrial china ha aumentado un 5,9 % interanual entre enero y febrero, superando las expectativas de consenso. Sin embargo, el repunte de la industria manufacturera en lo que va de 2025 también podría deberse a la anticipación de los envíos a EE. UU. antes de que entren en vigor los nuevos aranceles de la administración Trump.

Las refinerías chinas han mantenido altas tasas de procesamiento, haciendo un drenaje parcial de inventarios, superiores a las importaciones de crudo. China refinó 14,74 millones de barriles por día, durante los primeros dos meses de 2025. Esto es un aumento del 2 % interanual, mayormente producto de la entrada en funcionamiento de nueva capacidad de refinación, aproximadamente cuatrocientos mil barriles por día, en Yulong.

En la India, la dependencia de las importaciones de petróleo crudo está en camino de alcanzar un nivel récord en el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025, ya que la demanda india de combustible continúa creciendo, mientras que la producción nacional de crudo se mantiene estancada. Durante el año fiscal 2024/25 las importaciones de crudo alcanzarán un máximo histórico. Durante ese periodo, India superó a China como el mayor impulsor de la demanda de petróleo del mundo. Los compradores indios han fletado más tanqueros no sancionados para entregar crudo a la India, ya que el precio del crudo insignia de Rusia, el Ural, ha caído por debajo del límite de 60 $/BBL establecido por las sanciones del G7, lo que permite el uso de tanqueros que involucran a compañías occidentales.

Del lado del suministro, algunas interrupciones de producción no programadas, en diferentes países, también contribuyeron a darle soporte al mercado petrolero.

Dos oleoductos en el noreste de Colombia, Bicentenario y Caño Limón-Coveñas, se vieron obligados a suspender el bombeo luego de ser atacados con explosivos, dijo el jueves la empresa de transporte de hidrocarburos líquidos, Cenit. Las fuerzas militares de Colombia responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los ataques a esta filial de la petrolera estatal Ecopetrol (ECO.CN). El Bicentenario, con una extensión de 230 kilómetros, tiene capacidad para transportar un promedio de 150.000 barriles diarios de crudo. Por su parte, el Caño Limón, que se extiende por 773 kilómetros, puede transportar hasta 210.000 barriles diarios.

El oleoducto Trans-Níger de Nigeria, una importante arteria petrolera que transporta crudo desde los yacimientos petrolíferos terrestres hasta la terminal de exportación de Bonny, fue cerrado después de una explosión que provocó un incendio, dijo la policía de ese país, el martes. Algunos atribuyen esto a fallas de mantenimiento

En Ecuador, la rotura del oleoducto SOTE a causa de un deslizamiento de tierra, que causó contaminación en varios ríos, mantuvo suspendido el bombeo durante 6 días y obligó a la estatal declarar fuerza mayor en los cargamentos en puerto Esmeraldas.

Finalmente, y en línea con nuestros comentarios sobre BP, la semana pasada, Equinor anunció cambio de rumbo en su plan de transición energética, mientras se esfuerza por cumplir sus promesas de invertir más en energía renovable y tecnologías bajas en carbono. La compañía habla de dificultades prácticas y un cambio en las prioridades políticas. En 2021, la estatal noruega de petróleo y gas había presentado medidas a corto y mediano plazo destinadas a lograr cero emisiones netas, incluidas las derivadas del uso de sus productos, para 2050. Pero, en febrero de este año, abandonó su compromiso de dedicar más del 50 % de su inversión capital a energías renovables y soluciones bajas en carbono para 2030. A pesar de los cambios, Equinor sigue comprometido con sus metas para 2050, pero modificando sus metas de corto plazo.

“La transición energética ha comenzado, pero las oportunidades de crecimiento de alto valor son más limitadas de lo que habíamos anticipado”, dijo el jueves el director ejecutivo de Equinor, Anders Opedal. Opedal responsabilizó al aumento de los costos, los desafíos en la cadena de suministro y las demoras de las autoridades a la hora de establecer las condiciones marco necesarias, así como un cambio en las prioridades de los gobiernos, del cambio en su estrategia.

Geopolítica

Rusia y Ucrania planean una reunión con EE. UU., por separado, con la intención de avanzar en la negociación de la elusiva tregua. El presidente Trump sigue presionando para lograr un alto el fuego parcial, aunque aún no hay consenso sobre los términos del acuerdo. En una llamada telefónica, Trump pactó con Putin un alto a los ataques a la infraestructura energética de ambos países, por treinta días, con el acuerdo de Zelenski. Pero tanto Kiev como el Kremlin se acusaron mutuamente de varios ataques y, por tanto, de incumplir esa promesa. Ante el riesgo de un frágil alto el fuego, líderes militares de varios países se reunieron en Londres el jueves para discutir el despliegue de una fuerza internacional de paz en Ucrania en caso de lograrse una tregua.

Y mientras suceden esas negociaciones, los enfrentamientos no cesan. Ucrania atacó esta semana con drones la base aérea rusa de Engels, donde destruyeron un número indeterminado de misiles Kh-101. Rusia declaró el estado de emergencia en la zona donde alberga los bombarderos estratégicos Túpolev Tu-160 con capacidad nuclear. Por su lado, el Kremlin intensificó su ofensiva con el lanzamiento de drones contra Odesa, Zaporiyia y Kropivnitski.

Para algunos, las exigencias maximalistas de Vladímir Putin, en su llamada con Donald Trump, indican que el Kremlin no desea la paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, había observado previamente que el acuerdo de Ucrania con un alto el fuego dejaba la responsabilidad en manos de Rusia. “Si se niegan, sabremos cuál es el impedimento para la paz aquí”. Putin ofreció detener los ataques a la infraestructura energética, si Kiev hacía lo mismo, al tiempo que declaró que la paz requeriría el cese total de la ayuda militar extranjera y el suministro de inteligencia a Ucrania. El impedimento a un cese de las acciones pareciera obvio, pero la administración Trump parece tener poca paciencia para los detalles.

Ucrania estará presente en las conversaciones en Arabia Saudita mientras Estados Unidos negocia con Rusia la próxima semana en Riad, aunque aún se considera la posibilidad de una negociación tripartita. Kiev busca captar la atención del presidente estadounidense con sus reservas de minerales estratégicos y evitar un nuevo distanciamiento, especialmente tras su reciente interés en tomar el control de plantas nucleares. Sin embargo, Rusia parece tener ventaja en sus diálogos con Estados Unidos, alentada por el sector conservador estadounidense, que cree que ceder a las exigencias de Putin podría alejarlo de China.

La esperada garantía de seguridad de Estados Unidos hacia Europa no se ha concretado. Si Washington decide suspender nuevamente la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, las consecuencias para Kiev serían impredecibles. No obstante, Estados Unidos no puede obligar a Ucrania a aceptar un alto el fuego incondicional, ni forzar a Europa a abandonar su respaldo a Kiev. Los líderes europeos han comprendido que, aunque no pueden controlar las decisiones de Trump, sí pueden influir en ellas y, sobre todo, definir su propia estrategia. Esto se refleja no solo en las discusiones recientes sobre la posible creación de una “fuerza de reaseguro” europea en caso de un alto el fuego, sino también en la creciente percepción de que Europa debe prepararse para un futuro sin depender de las garantías de seguridad de Estados Unidos.

La eliminación por parte de Alemania del freno a la deuda para impulsar el gasto militar es solo el comienzo de un camino incierto. La amenaza de Rusia es mucho mayor para algunos países que para otros. La opinión y las prioridades nacionales en el viejo continente varían considerablemente. Los líderes difieren en cuanto a si priorizar el fortalecimiento regional o transatlántico. Estas preguntas se están agudizando en plenas negociaciones y los resultados moldearán la vida de las futuras generaciones, no solo de Ucrania sino de toda Europa.

Israel reanudó la guerra en Gaza con un bombardeo sorpresa la mañana del martes, poniendo fin al frágil alto el fuego y advirtiendo de una escalada aún mayor si Hamás no libera a los rehenes restantes y abandona el territorio. Para el viernes, las fuerzas israelíes habían avanzado más profundamente en la Franja de Gaza, mientras los líderes del país reafirmaban su intención de capturar más territorio hasta lograr la liberación de los rehenes. Donald Trump ha expresado su pleno respaldo a la ofensiva renovada.

La coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu es ahora más fuerte que nunca, y el número de rehenes en Gaza ha disminuido significativamente desde que Hamás inició la guerra con su ataque del 7 de octubre de 2023. Esto otorga al ejército israelí una mayor libertad de acción, lo que sugiere que la próxima fase del conflicto podría ser aún más intensa. “Si no se libera a todos los rehenes israelíes y no se expulsa a Hamás de Gaza, Israel actuará con una intensidad nunca vista”, advirtió el miércoles el ministro de Defensa, Israel Katz.

En paralelo, los rebeldes hutíes han reanudado sus ataques contra Israel a pesar de los recientes bombardeos de EE. UU. sobre sus bastiones en Yemen. A lo largo de los años, los hutíes han demostrado capacidad para resistir ofensivas militares, primero de Arabia Saudita en 2014 y posteriormente de las armadas de Reino Unido, EE. UU. e Israel.

Dinámica de los precios

A pesar de que los riesgos geopolíticos en el Medio Oriente y en el conflicto Rusia/Ucrania continúan sin solución a la vista, el mercado petrolero parece estar más sensible a las actividades descritas bajo “fundamentos”. Así las cosas, los precios lograron alcanzar una ganancia semanal de más de un 2 % con respecto a la semana anterior. Así las cosas, al cierre de los mercados, el viernes 14 de marzo de 2025, los crudos marcadores Brent y WTI, se cotizaban en $72,16/bbl y $68,28/bbl, respectivamente.

Venezuela: ¡Me quiere, no me quiere, la margarita de las sanciones!

A raíz de una reunión que sostuvo el presidente Trump con los más altos ejecutivos de las grandes petroleras, entre ellos Michael Wirth, el CEO de Chevron, se ha intensificado el cabildeo de la petrolera norteamericana y del régimen a favor de mantener el sistema de licencias petroleras. Se especula con que la relación de Jorge Rodríguez y Richard Grenell, y las diferencias de éste con Marco Rubio, sean una oportunidad que puede aprovechar el régimen, como ya hizo exitosamente con la administración Biden. El régimen venezolano busca revertir la decisión de reemplazar la licencia 41 por la licencia 41 A, instruyendo el desmontaje de las operaciones de Chevron en Venezuela antes del 3 de abril, y probablemente extensible a otras licencias.

Según reportajes de prensa y otros medios, la administración del presidente Trump estaría revisando la decisión tomada con respecto al petróleo venezolano, ya sea para emitir una nueva licencia que restablezca de alguna forma el flujo petrolero, o también se ha mencionado una prórroga del periodo de desmontaje de la operación por un mes adicional. Otras fuentes, allegadas al secretario de Estado, Marco Rubio, indican que este no estaría de acuerdo con revertir o cambiar la decisión tomada, ya que eso solamente continuaría auxiliando un régimen que ha roto todas sus promesas y que mantiene al pueblo en estado de indefensión y cooperando con el narcotráfico internacional. En resumen, Venezuela continúa confrontada con la dicotomía original, licencias o no licencias. Tendremos que esperar los próximos días para poder confirmar el curso real del negocio petrolero venezolano.

En todo caso, Chevron y el régimen parecen estar preparándose para cualquier eventualidad. Hacia Venezuela se dirigen suficientes tanqueros con diluente para levantar la producción de las empresas mixtas que opera Chevron, durante al menos un mes más. Pero al mismo tiempo, se observa un número importante de VLCC (Very Large Crude Carriers) que pudieran cargar toda la exportación nacional hacia el lejano oriente.

Mientras tanto, el régimen venezolano ha estado jugando la guayaqueta (distrayendo) con una nueva aceptación de los vuelos de repatriados desde los EE. UU. En el ínterin, la administración Trump ha enviado a 238 venezolanos, supuestamente de la banda Tren de Aragua, a El Salvador bajo un acuerdo con el presidente Bukele. Las airadas protestas del régimen no se hicieron esperar, calificando la entrega de los 238 presos a las autoridades penitenciarias de El Salvador, como una “violación del debido proceso y maltrato de los compatriotas”. Esto, más allá de que la defensa de los ciudadanos es un deber del estado, es una tremenda ironía. El régimen venezolano mantiene cientos de presos políticos sin proceso judicial, y a 6 altos personeros del grupo de María Corina Machado, acosados en la embajada de Argentina, brasileña, sin concederles salvoconductos desde hace un año.

La economía sigue aquejada de los mismos problemas que se vienen observando después de las elecciones, pero cada vez con más brío. La escasez crónica de divisas, el financiamiento monetario inorgánico, reducidos niveles de gasto público, y las severas restricciones a la banca en forma de encajes legales excesivos, amenazan con convertirse en estructurales. A pesar de todas estas medidas, el BCV se ha visto obligado a permitir una devaluación “controlada” de la tasa de cambio Bs./$ oficial. Las limitaciones de la oferta en el mercado han ensanchado la brecha entre la tasa paralela y la tasa oficial, que al cierre de la semana alcanzó el 29 %. Obviamente, esta situación alimenta la inflación, no publicada por el BCV, pero que sube vertiginosamente.

Por el lado político, el sainete electoral continúa. Se evidenció escasa asistencia en el proceso interno del PSUV para escoger candidatos, aunque hablan de más de 5 millones. La oposición cooptada por el régimen sigue haciendo campaña para convencer a gente de participar y fuentes allegadas al CNE indican que otra postergación de los comicios es inminente.

Al momento del cierre de este artículo, el presidente Trump publicó en su red social, que su administración estaría imponiendo un “arancel secundario” a Venezuela. Es decir, se impondría un arancel del 25 % a cualquier importación a EE. UU. que provenga de cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela, efectivo el 2 de abril de 2025. Esta decisión, de hacerse realidad, es un bloqueo explícito a la industria petrolera nacional y puede ser visto como una consecuencia no deseada de la argumentación de Chevron de que su salida de Venezuela liberaría el camino a Rusia y China. En cualquier caso, esta nueva sanción tendrá efectos muy perjudiciales en toda la nación y no queda claro si es una decisión aislada o solo un gambito de un juego político más amplio.

Al mismo tiempo, la OFAC emitió la licencia 41B, extendiendo a Chevron su periodo de “wind down” hasta el 27 de mayo de 2025, incluyendo exportar crudo solo a los EE. UU. Una decisión no del todo inesperada, pero en disonancia con el “bloqueo” anunciado por el presidente norteamericano. ¿America First?

Operaciones petroleras

Toda la actividad petrolera está pendiente del desenvolvimiento de la saga de las licencias, aunque por ahora esta no ha mostrado tener mucho efecto sobre las actividades aguas arriba y de refinación.

La producción de crudo durante la última semana promedió ochocientos setenta y ocho mil barriles por día (Mbpd), distribuida geográficamente como sigue:

Occidente 226 (Chevron 106)

Oriente 128

Faja del Orinoco 524 (Chevron 121)

TOTAL 878 (Chevron 227)

Las refinerías nacionales procesaron 216 Mbpd de crudo y productos intermedios, con un rendimiento de gasolina de 78 Mbpd y 77 Mbpd de diésel. El precio promedio de venta de los barriles comercializados bajo el amparo de licencias OFAC, neto de pago de deuda, fue de $50,1/bbl y el promedio ponderado de todas las exportaciones fue de $33,4/bbl. Hasta la fecha, no se ha observado ninguna actividad indicativa de cesación de operaciones de las empresas licenciadas. A la fecha se han enviado unos 7,3 MMBBLS bajo exportaciones licenciadas durante el mes, y tal como mencionamos anteriormente, se manejan con flexibilidad las opciones que pudieran materializarse en los próximos días.