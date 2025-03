Jesús María Casal alertó que no hay justificación para una reforma constitucional “de gran calado”

Posteado en: Destacados, Nacionales

Jesús María Casal, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Primaria, alertó este jueves que hasta ahora no hay suficiente justificación para emprender una reforma constitucional “de gran calado”, como ha solicitado Nicolás Maduro.

“Yo destacaría respecto de esta propuesta de reformar la Constitución que hay poca información. No obstante, uno puede deducir de esa presentación del 15 de febrero que es una reforma de gran calado, pues es una reforma ambiciosa, no se está hablando de modificar algún artículo, algo muy puntual, muy acotado, porque allí se habló de una reforma para rehacer a Venezuela. Se ha hablado de una gran reforma constitucional, construir una nueva sociedad, una nueva economía, y eso suscita ciertas inquietudes porque no basta decir, como he escuchado algunas intervenciones, ‘como la constitución cumplió 25 años, pues vamos a hacer una revisión a fondo’. No, porque las constituciones tienen vocación de perdurar, vocación de permanencia”, comentó Casal durante una entrevista radial junto al periodista Román Lozinski para Circuito Éxitos.

“La Constitución del 99, con sus 25 años, es todavía una Constitución joven, esto no significa que no pueda requerir algunas reformas y, de hecho, es normal en la dinámica constitucional que sean algunos ajustes, algunas enmiendas, reformas puntuales para asegurar la adaptación de la Constitución a la a la dinámica política social. Pero se echa de menos una justificación para esta reforma de gran calado”, estimó el profesor de Derecho Constitucional.

“Aquí los procedimientos son tan importantes como el fondo, porque al final, si los procedimientos se inician mal, pues esto puede conducir a un proceso unilateral”, enfatizó Casal.

“Sabemos que al final hay un referendo donde el pueblo tendrá la última palabra. Pero el pueblo debe tener no la última, sino la primera, no la última palabra. O sea, no es que el pueblo está garantizando su derecho porque un día que haya un referendo y podrá participar, y no vamos a entrar ahora en las discusiones sobre las condiciones de ese referendo, pero el pueblo tiene la primera palabra, es decir, en toda su diversidad, y con esto no quiero descalificar las consultas que se hayan hecho, que pueden bien representar a una parte de la sociedad venezolana, pero la sociedad venezolana tiene una diversidad política mayor y, entonces, es un tema del que hasta ahora no parecieran estar tan conscientes algunos promotores de la reforma”, opinó.

Respecto a los probables cambios que pudieran ser propuestos por el chavismo, Casal se adelantó y estimó que una reforma no sería suficiente para “constitucionalizar” la doctrina socialista de Maduro.

“Si, por ejemplo, se piensa que vamos a establecer en la Constitución que toda forma de participación debe ser dirigida a construir el socialismo, como dicen algunas leyes del poder popular, claro, sería totalmente antidemocrático porque violaría el pluralismo político que está en el artículo 2 de la Constitución”, explicó Casal.

Sobre su participación en la Comisión Nacional de Primaria, Casal recordó que “fue una gran experiencia de participación democrática, yo creo que es algo que queda escrito ya para la historia. Fue una jornada cívica de una inmensa participación, con gran entusiasmo de la gente y animó a los venezolanos a transitar una ruta electoral, con dificultades, pero con la frente en alto. Yo creo que la ciudadanía quiere lo mejor para Venezuela y, justamente por eso, es importante reivindicar la Constitución como marco legal de solución de conflictos”.