La “ciclista porno” que crea contenido en OnlyFans dijo adiós a las carreras por este motivo

Cecilia Sopeña ha dejado de acudir a las carreras de ciclismo y denuncia que su decisión ha sido motivada por el acoso que recibía en las mismas. La deportista y creadora de contenido para adultos en OnlyFans ha relatado en el Twitch de ElDesmarque que se siente señalada y juzgada cada vez que acude a un evento de estas características por su verdadera profesión.

“Ya no voy a carreras. Paso de enfrentarme a la gente, a las miradas, a los cuchicheos, a los enfrentamientos “, comenzaba diciendo la ciclista y creadora de contenido para adultos en el Twitch de ElDesmarque. “El mundo de las carreras, que no me inviten porque no voy a ir. No me apetece estar donde miran, señalan y cuchichean: ‘Mira esta’. Paso, tengo mi círculo, mi entorno, lo que me hace feliz y ya está”.

“Cuando se acerca a mi la gente, muchas personas ya lo hacen grabando para ver mi reacción. Mucha gente busca provocar y que yo reaccione. O esperan algo de ti o que cumplas sus expectativas o que te encuentres bien para ellos”, profundizaba acerca de su decisión.

Cecilia Sopeña también ha relatado que incluso en la vida real le piden vídeos: “Te dicen: ‘Oye, ¿podrías hacerle un vídeo a mi amigo diciendo que se recupere de la lesión? Soy muy borde porque digo que no hago vídeos personalizados. La gente demanda de mí y yo por qué tengo que darme. Una foto contigo vale pero un vídeo para tu amigo no. Igual que no hago vídeos personalizados en la plataforma azul (OnlyFans) para nadie, no me doy a nadie, no lo voy a hacer para una persona que no conozco. Estoy dañada por las redes sociales, a la defensiva pero estoy en mi derecho. No tengo por qué ser agradable, ni complaciente, ni satisfacer, ni cumplir expectativas de nadie”.

