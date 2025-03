El calvario de Terri Schiavo: la noche que sufrió el colapso y los 15 años que pasó en estado vegetativo

Posteado en: Internacionales, Titulares

La madrugada del 25 de febrero de 1990 Terri Schiavo estaba en su apartamento de St. Petersburg, Florida, cuando en el suelo del pasillo que iba de su habitación al baño. Tenía 26 años. Su corazón había dejado de latir por unos minutos. Michael, su esposo, la encontró desmayada, apenas respiraba y con el cuerpo frío. Desesperado, el hombre llamó al 911.

Por infobae.com

Terri había sufrido u paro cardíaco masivo causado por una descompensación de potasio, derivada —según los informes posteriores— de un largo historial de bulimia nerviosa. La chica no murió esa madrugada, pero algo se apagó para siempre en su cuerpo. El cerebro quedó sin oxígeno demasiado tiempo. Cuando abrió los ojos semanas después, ya no era la misma.

Desde ese día, el cuerpo de Terri quedó atrapado en una especie de limbo: sin conciencia, sin control, sin voz. Pero también, sin morir. Lo que siguió fue una larga agonía médica que incluyó una batalla familiar, judicial y política que convirtió su existencia —y su muerte— en una causa nacional.

La joven con vida sencilla

Terri era hija de Bob y Mary Schindler, una familia católica de clase media de Bucks County, Pensilvania. Amaba a los animales, era una católica practicante y le gustaban los programas de concursos. Solía jugar desde el living de su casa. Su familia siempre le pedía que se anote porque solía tener pocas fallas en sus respuestas. Había sido una adolescente insegura con problemas de peso, una preocupación constante que, con los años, se transformó en obsesión.

A los 21 años se casó con Michael Schiavo, un joven con quien compartía sueños modestos. La pareja quería tener hijos y una casa en los suburbios para ver crecer a los niños. Se mudaron a Florida en busca de un futuro mejor. Michael trabajaba en hoteles. Terri, en una oficina. Llevaban siete años de casados la noche del colapso.

“Nunca discutíamos. Era mi mejor amiga”, dijo Michael años después. Los Schindler, sus suegros, la visitaban con frecuencia. Todo parecía en orden. Solían almorzar los domingos en el patio trasero de la casa. Schiavo era el encargado de la parrilla, mientras su suegro le daba charla y le convidaba con alguna cerveza.

El accidente y el diagnóstico

Tras el paro cardíaco, los médicos lograron reanimarla con maniobras de RCP. Estuvo semanas en coma, conectada a un respirador. Cuando despertó, no podía hablar, ni moverse por voluntad propia. Los estudios mostraban que su corteza cerebral estaba severamente dañada. Entró en lo que se denomina un “estado vegetativo persistente”.

Durante los primeros años, hubo esperanza. Michael autorizó terapias físicas, estimulación auditiva, incluso tratamientos experimentales. Se grababan videos de Terri con una sonrisa o algunas reacciones de su cara. Sin embargo, los médicos explicaban explicaban que eran reflejos neurológicos. Su madre, Mary, se aferraba a cada espasmo como si fuera una señal de regreso. Los pasillos de la clínica en la que estaba internada se convirtieron en una extensión de la casa de los Schiavo.

“No podés decirme que no siente nada. Yo la veo, yo soy su madre”, decía entre lágrimas frente a las cámaras de los canales de Estados Unidos que siguieron el caso durante mucho tiempo.

Pero Terri no mejoraba. Pasaron los años. No hablaba. No caminaba. No respondía. No comía por sí sola. Se alimentaba a través de una sonda gástrica. El tiempo comenzó a desgastar la esperanza. Lo que en un principio fue una cruzada común entre esposo y padres, empezó a transformarse en enfrentamiento.

