Keanu Reeves regresa para una quinta película de la franquicia de “John Wick”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Keanu Reeves protagonizará la quinta película de la franquicia de ‘John Wick’, pese a que su personaje como el asesino a sueldo murió en la cuarta película.

Chad Stahelski, también regresará como director y productor del filme, cuya última entrega recaudó más de 440 millones de dólares en taquilla mundial.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En ‘John Wick 4’, el entrañable asesino encarnado por Reeves se ve obligado a volver a su vida de violencia y crimen para vengarse, pero finalmente muere en un duelo en las escaleras de la Basílica del Sacré Coeur.

Lionsgate hizo el anuncio este martes durante su presentación en la Cinemacon, la reunión más grande e importante de propietarios de salas de cine de todo el mundo, que se está llevando a cabo esta semana en Las Vegas (Nevada).

El estudio, además, adelantó que la franquicia de Stahelski también se expandirá con una precuela animada del personaje de Caine, que será dirigida por Donnie Yen y comenzará a producirse en verano.

Además, el próximo 6 de junio se estrenará la esperada película derivada ‘Ballerina’, protagonizada por Ana de Armas, que cuenta la historia de Eve, una bailarina asesina que busca venganza contra aquellos que mataron a su familia.

La franquicia también se ha extendido a la televisión, en 2023, Lionsgate Television lanzó la serie ‘The Continental: From the World of John Wick’, sobre la popular cadena de hoteles de este universo que sirve como terreno neutral para los miembros del mundo criminal, y aún está en puerta la serie ‘John Wick: Under the High Table’, producida por Stahelski y Reeves. /EFE