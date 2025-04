Latina fue a una entrevista de trabajo en EEUU y quedó sorprendida con estas preguntas (VIDEO)

Una joven colombiana que vive en Estados Unidos aplicó para un trabajo a través de una plataforma y se comunicaron con ella para entrevistarla. Natalia contó que había conseguido quedarse con el empleo, pero se mostró sorprendida por las preguntas que le hicieron.

Por TN

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En TikTok, a través de su cuenta @natafino, hizo un video y compartió la información con sus seguidores. “No pensé que me iban a preguntar ese tipo de cosas y estaba un poquito preocupada porque me decían que si uno no iba recomendado, no lo contrataban”, explicó.

Acto seguido, dio a conocer cuáles fueron las preguntas que le realizaron durante la entrevista. “Me dijo si yo aquí ya tenía experiencia previa en algún trabajo a lo que yo respondí que no. siempre decir la verdad”, continuó.

Además, agregó: “Me pregunto qué me frustraba en la vida y cómo hacía para solucionarlo, qué me podía frustrar en el trabajo, si había tenido conflictos con compañeros de trabajo, por qué había elegido esa empresa para aplicar, qué me había llamado la atención y qué expectativas tenía a largo o mediano plazo”.

Lea más en TN