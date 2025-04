“No desearás a la mujer del prójimo”, Petro reprochó caso de acoso que implica al general (r) Zapateiro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a los supuestos chats con los que, presuntamente, fue acosada sexualmente Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, compañera sentimental del coronel José Luis Esparza, que salió del Ejército en 2020 por orden del entonces máximo comandante de la institución el general Eduardo Zapateiro, hoy en uso del buen retiro.

Por Infobae

A través de una extensa publicación en su cuenta oficial de la red social X, y con su característico tono mesiánico, el jefe de Estado condenó, aunque sin mencionarlo, las situaciones de acoso por las que se señaló al alto oficial (r), según reveló el periodista Daniel Coronell en su columna de Los Danieles el domingo 30 de marzo.

“Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso (…) demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría (…) a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo [sic]”, publicó de entrada.

Aunque no se refirió directamente a Zapateiro, su reacción en X la hizo a la publicación del destacado comunicador en la misma red social, e insistió en la misma, que un militar que “desea a la mujer del prójimo” era un ser humano despreciable en el que no se podía confiar ya que defraudaría hasta a sus propios compañeros que podrían incluso sacrificar sus vidas por esa confianza.

“Tu te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo. Jóvenes que merecían vivir y amar, como no sabes hacerlo. No te puedes matar por amor, porque eres falso guerrero, como sí se matan los hombres verdaderos, porque no sabes qué es el amor y la hombría [sic]”, afirmó en otro de los apartes de su diatriba.