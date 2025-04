Esta es la intrahistoria de las FOTOS de la princesa Leonor en bikini

Posteado en: Internacionales, Titulares

Era solo una cuestión de tiempo. Las fotos publicadas hoy por la revista “Diez Minutos” de la Princesa de Asturias en una playa de Montevideo con un grupo de guardiamarinas iban a llegar tarde o temprano. Las imágenes, en las que doña Leonor aparece en bikini, muestran una jornada de ocio de un amplio grupo de compañeros en una de las paradas del buque escuela “Juan Sebastián de Elcano” en América. Unas fotos perseguidas por los paparazzi desde que el navío arribó a Salvador de Bahía (Brasil) el pasado 14 de febrero.

Aunque la edición de las fotografías, por las que se habrían pagado 60.000 euros, parece tener la vocación de “demostrar” que la Princesa podría tener preferencia por un guardiamarina, fuentes bien informadas han señalado a LA RAZÓN que la realidad fue bien distinta. Tampoco sería de extrañar una amistad especial (incluso, oh, dios mío, una relación) de un par de jóvenes de 20 años, pero lo cierto es que la salida se produjo en una pandilla de unos 30 compañeros el pasado jueves 6 de marzo durante la escala en la capital uruguaya.

Un día de playa seguido de una recepción en la Embajada de España a la que habrían asistido los cadetes de permiso con pernocta incluida en un establecimiento hotelero. Nada escandaloso ni fuera de lo normal por mucho que se quiera sacar de madre (que se sacará) algo que quedará en una anécdota cuando las imágenes de la joven Leonor haciendo vida de joven sean rutina con el paso de los meses. Es verdad que el hecho de que la Heredera sea una mujer juega en su contra por el eterno sesgo machista del que no estaría de más que fuéramos desprendiéndonos, ya que estamos.

Según afirman las citadas fuentes, aunque da la impresión de que la heredera está pasando el día a solas con varios guardiamarinas varones (insistimos, tampoco sería delito) había otras compañeras que disfrutaban con ella de la libertad de un día de asueto. Tampoco parece cierto que sea el mismo chico con el que aparece “sola” (en realidad, rodeada por el amplio grupo si se amplía el foco) en dos momentos en la playa y camino del hotel. Ni el corte de pelo ni el color del traje de baño es el mismo.

No es la primera vez que se relaciona a la heredera con un compañero de travesía. En la parada en Salvador de Bahía (Brasil), la primera de “Elcano” en América, se “vendió” que la heredera se había besado con un guardiamarina en el carnaval de la ciudad. Aunque la supuesta noticia no se sostenía lo cierto es que la familia del joven de la imagen sufrió las consecuencias porque llegaron a mandar cámaras a la casa de sus padres en una localidad del norte de España. Un acoso que sí puede distorsionar la naturalidad de los vínculos de Leonor con el resto de compañeros por temor convertirse en objeto de la Prensa rosa.

En una acción inusitada, la Casa Real denunció el pasado 21 de marzo ante la Policía chilena la difusión de unas imágenes de Leonor en un centro comercial de la ciudad de Punta Arenas (Chila), en la última parada del buque. Fuentes de la Zarzuela explicaron entonces a este periódico que algunos responsables del control de las cámaras de seguridad del centro comercial dieron el acceso a la secuencia a un medio de comunicación chileno, lo que supondría “una infracción de la normativa vigente” en materia de protección de datos. La Casa Real consideró que se trataba de una conducta “inadmisible” y que “no vale todo”, por lo que, previa coordinación con la Embajada de España, se decidió “denunciar esta infracción administrativa ante las autoridades chilenas”.

Conviene recordar que de los 75 aspirantes con los que Leonor comparte instrucción solo ocho de ellos son mujeres. Una proporción que también habla a las claras de la dureza física que suponen estos meses de instrucción en los que el 75% del tiempo lo pasan embarcados. Dos días antes de la parada en Montevideo, donde se tomaron las fotos, el aire acondicionado dejó de funcionar en “Elcano” y los cadetes hubieron de sufrir temperaturas muy altas en pleno verano y en un espacio tan reducido.

El esfuerzo y el denuedo de la Princesa de Asturias (una joven más intelectual que atlética) desde que el “Juan Sebastián de Elcano” zarpó de Cádiz el pasado once de enero para una travesía de 161 días está fuera de duda. El régimen que sigue es exacto al de sus compañeros; esto es, diana a las siete de la mañana seguida de entre 5 y 8 horas de clase.

Una rutina que no cambia, se haya tenido guardia la noche anterior o no. Y es que los turnos de vigilancia (puente de gobierno, derrota, meteo, maquinas, radio, etc) de dos o cuatro horas cubren las 24 horas del día divididos en siete grupos de entre diez y once cadetes. Si la guardia es nocturna, y se tiene la mala fortuna de cubrir la franja de doce a cuatro de la madrugada, esto no exime de saltar de la cama al toque de diana a las tres horas de haber puesto la cabeza en la almohada.

Ajenos a los comentarios que va a despertar la secuencia de fotografías, los 76 guardiamarinas navegan rumbo a El Callao (Perú), para continuar hacia Panamá y cruzar el Canal el 6 de mayo para entrar en el Caribe. Tras ello, arribarán al puerto de Cartagena de Indias (Colombia), donde está previsto también visitar Santa Marta, y de ahí continuará hasta Santo Domingo (República Dominicana).