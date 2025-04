Le Pen sobre el avance de su recurso: una buena noticia que muestra el desconcierto creado

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, consideró que el adelanto del recurso de su condena por desvío de fondos antes de verano de 2026, lo que puede permitir su candidatura a las presidenciales del año siguiente, es “una muy buena noticia” que muestra “el desconcierto creado por la sentencia” de primera instancia.

En una entrevista que publica este miércoles el diario Le Parisien, Le Pen aseguró que utilizará todos los recursos a su alcance para poder presentarse a las presidenciales de 2027, en las que es la favorita de los sondeos, y señaló que no se plantea un plan B, que sería lanzar a esa carrera a su delfín Jordan Bardella.

“Desde hace 25 años he establecido un vínculo particular con los franceses que me permite ser la favorita de las elecciones presidenciales. No es anodino que esta candidatura sea eliminada. Considero que las élites se están habituando a la tiranía (…) Yo no me habitúo”, dijo la líder ultraderechista.

Le Pen fue condenada este lunes a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y otros dos en arresto domiciliario, a 100.000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva, lo que le impide presentarse a cualquier elección.

La política pidió que se aceleraran los plazos para su recurso, con la esperanza de ser absuelta en segunda instancia o que el nuevo tribunal levante el carácter preventivo de la inhabilitación, lo que le permitiría lanzar su cuarta carrera al Elíseo, tras haber sido finalista en las dos últimas frente a Emmanuel Macron.

La líder ultraderechista aseguró que presentará un recurso ante el Constitucional para poder presentarse y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Esperamos que estas iniciativas nos aportarán la posibilidad de poder tener unas presidenciales en condiciones normales”.

Pese a que confesó que la sentencia le sorprendió, sobre todo la inhabilitación preventiva, Le Pen aseguró que mantendrá “el combate”: “Cuanto más alto llegas, más duros son los ataques”.

“Pero eso no me afecta, me motiva. La injusticia siempre me ha motivado”, dijo la líder ultraderechista, que consideró “política” la sentencia que le condenó por desvío de más de 4 millones de fondos de la Eurocámara.

Los jueces la situaron en la cúspide de un sistema de utilización fraudulenta de los asistentes parlamentarios que el Parlamento Europeo pone al servicio de cada eurodiputado, que en realidad trabajaban para el partido.

Ella defiende su inocencia y se dice víctima del sistema que quiere impedir la victoria en las presidenciales de 2027 que le auguran los sondeos.

Le Pen confirmó que tomará la palabra en el mitin que su partido ha organizado este domingo en el que esperan demostrar el gran respaldo popular a la política tras la condena por desvío de fondos. EFE