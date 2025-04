VIDEO: La insólita razón que dieron los funcionarios policiales para detener a una persona en Chacao

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Un hecho insólito ha generado indignación en redes sociales, luego de que un ciudadano venezolano fuese detenido por funcionarios de seguridad simplemente por tener su cédula de identidad vencida.

Por: lapatilla.com

El caso fue difundido a través de un video, donde la víctima relató la situación en tono de incredulidad.

“Me detuvieron, me bajaron de la unidad porque supuestamente tengo la cédula vencida. Y ahora resulta que estoy indebidamente documentado, como si mi identidad ya no valiera por el hecho de estar vencida”, expresó el ciudadano afectado en la grabación.

El video rápidamente se hizo viral y generó una ola de comentarios de indignación, incluyendo el de la abogada venezolana Alexa Gómez, quien advirtió a los ciudadanos que no se dejen amedrentar por este tipo de procedimientos irregulares.

“Gente, no se dejen por funcionarios corruptos. No se viola ninguna ley al tener la cédula de identidad vencida. Puede causar algunos inconvenientes a nivel administrativo o bancario, pero no tiene ninguna tipificación en la ley. De hecho, se puede votar con la cédula vencida, porque la identidad es una sola y no caduca. No se dejen sobornar. Basta de tanto abuso”, denunció Gómez en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Es legal detener a alguien por tener la cédula vencida?

Según el marco legal venezolano, la cédula de identidad es un documento indispensable para realizar trámites oficiales, pero su vencimiento no constituye un delito ni justifica una detención arbitraria.

Sin embargo, casos como este reflejan un patrón preocupante de abuso de autoridad y posibles intentos de extorsión por parte de algunos funcionarios.