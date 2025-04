VIDEO: venezolana fue a buscar su pasaporte en inmigración de EEUU y salió con un grillete puesto

Una mujer venezolana ha denunciado entre lágrimas en TikTok que fue obligada a colocarse un grillete electrónico tras acudir a una oficina de inmigración en Estados Unidos para retirar su pasaporte.

“Hoy vine a inmigración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto, y lo peor es que me obligaron a ponérmelo”, expresó visiblemente afectada en un video publicado en su cuenta @saymarguerrero.

Según su relato, al negarse a que le colocaran el dispositivo de monitoreo electrónico, las autoridades le advirtieron que sería detenida, sin importar que tuviera un bebé, nacido en territorio estadounidense.

“Me dijeron que si no me dejaba colocar el grillete, me dejaban detenida. No les importó que yo tuviera un bebé americano conmigo”, denunció la mujer, con la voz entrecortada por el llanto.

La joven explicó que su intención era abandonar el país de manera voluntaria y legal, con una salida autorizada por un juez de inmigración. Sin embargo, al no encontrar su pasaporte, los oficiales optaron por imponerle el grillete sin ofrecerle mayores explicaciones.

“Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete como hoy. Me siento horrible. Pregunté por qué y me dijeron que debía ir en ocho días a otra oficina donde me explicarán”, añadió.

El video, que ha circulado ampliamente en redes sociales, ha generado indignación entre usuarios que cuestionan el trato de las autoridades migratorias hacia personas que buscan cumplir con los procedimientos legales.

