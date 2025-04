Desahuciado por los médicos, Inteligencia Artificial salva su vida

Posteado en: Tecnología, Titulares

A un paciente, los médicos le dijeron que iba a morir, pero Inteligencia Artificial le salvó la vida, con el reposicionamiento de medicamentos. Los científicos están utilizando el aprendizaje automático para encontrar nuevos tratamientos, aprovechando medicamentos tradicionales. En laboratorios en todo el mundo, los científicos están utilizando la IA para buscar entre los medicamentos existentes para tratamientos que funcionen para las enfermedades poco conocidas. El reposicionamiento de medicamentos, como se denomina este proceso, no es un concepto nuevo, pero el uso del aprendizaje automático está acelerando su uso, y podría ampliar las posibilidades de tratamiento para personas con enfermedades poco conocidas, con un volumen bajo de casos y con pocas opciones de tratamientos.

Las enfermedades poco conocidas o raras son aquellas que afectan a menos de 200.000 personas en Estados Unidos. Pero hay miles de enfermedades raras, que en conjunto afectan a decenas de millones de estadounidenses y a cientos de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, más del 90 por ciento de las enfermedades raras no cuentan con tratamientos aprobados, y los gigantes farmacéuticos no destinan muchos recursos para tratar de encontrarlos. Normalmente no se generan muchos ingresos con el desarrollo de un nuevo fármaco para una pequeña cantidad potencial de pacientes. Eso es lo que hace que el reposicionamiento de medicamentos sea una vía alternativa tan atractiva para encontrar tratamientos para enfermedades poco comunes

Un ejemplo de la vida real

Hace poco más de un año, a Joseph Coates en San Francisco, le dijeron que solo le quedaba una cosa por decidir. ¿Quería morir en casa o en el hospital? Coates, que en ese entonces tenía 37 años apenas estaba consciente. Llevaba meses luchando contra un trastorno sanguíneo muy poco común llamado síndrome POEMS, que le había dejado las manos y los pies entumecidos, el corazón dilatado y los riñones con fallas. Los médicos tenían que drenarle litros de líquido del abdomen varias veces a la semana. Estaba demasiado enfermo como para poder recibir un trasplante de células madre, uno de los únicos tratamientos que podrían haberlo puesto en remisión. Pensó que se rendía, pero su novia no estaba dispuesta a rendirse. Contactó a un médico, de Filadelfia llamado David Fajgenbaum y este les sugirió una combinación poco convencional, y hasta entonces no probada, de quimioterapia, inmunoterapia y esteroides como tratamiento para el trastorno de Coates. Al cabo de una semana, Coates ya respondía al tratamiento. En cuatro meses, estaba lo suficientemente sano como para un trasplante de células madre. Hoy está en remisión. El régimen farmacológico que le salvó la vida no fue ideado por ese médico ni por ninguna persona. Lo generó un modelo de inteligencia artificial.

La reperfilación o reposicionamiento

Gracias a las versiones de esta tecnología que desarrolló el equipo de Fajgenbaum en la Universidad de Pensilvania y en otros lugares, se están reperfilando fármacos rápidamente para tratar enfermedades como tipos agresivos y poco comunes de cáncer, trastornos inflamatorios mortales y enfermedades neurológicas complejas. Y a menudo funcionan. El puñado de éxitos conseguidos hasta ahora ha llevado a los investigadores a plantearse la pregunta: ¿Cuántas otras curas se esconden a plena vista? La realidad es que existe un tesoro de medicamentos que podrían utilizarse para muchas otras enfermedades. Sin embargo, no existía una forma efectiva y sistemática de estudiarlo, En esencia, parece casi tonto no intentarlo, porque estos fármacos ya están aprobados. Ya se pueden comprar en la farmacia. La idea es desarrollar Modelos de IA para el reposicionamiento de medicamentos.

Las pistas en investigaciones existentes

El reposicionamiento (también conocido como readaptación o reperfilación) es bastante común en los productos farmacéuticos: el minoxidil, desarrollado como medicamento para la presión arterial, se reperfiló para tratar la caída del cabello. El medicamento de marca Viagra, comercializado originalmente para tratar una afección cardiaca, ahora se utiliza como fármaco para la disfunción eréctil. Las investigaciones existentes estaban repletas de pistas que habían pasado desapercibidas sobre posibles vínculos entre los fármacos y las enfermedades que podían tratar. Muchos fármacos tienen más de un efecto. Sus características adicionales a veces se caracterizan como efectos secundarios. Si se revisan suficientes fármacos, al final se encuentra el efecto secundario que se busca, y entonces eso se convierte en el efecto principal.

En 2022, se creó una organización sin fines de lucro llamada Every Cure, destinada a utilizar el aprendizaje automático para comparar miles de medicamentos y enfermedades al mismo tiempo. Trabajos similares a los de Every Cure se están llevando a cabo en otros laboratorios de todo el mundo, como los de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad Stanford, así como en Japón y China. En la Universidad de Pensilvania, la plataforma existente compara unos 4.000 fármacos contra 18.500 enfermedades. Para cada enfermedad, los medicamentos obtienen una puntuación basada en la probabilidad de eficacia. Una vez hechas las predicciones, un equipo de investigadores las analiza para encontrar ideas prometedoras, y luego realiza pruebas de laboratorio o se pone en contacto con médicos dispuestos a probar los fármacos en pacientes. Si se utiliza la IA para crear un nuevo fármaco, se pueden generar muchísimos ingresos con ese nuevo fármaco. Si se utiliza la IA para encontrarle un nuevo uso barato a un medicamento tradicional, no se gana dinero, pero se puede curar a muchos pacientes. Este es un ejemplo de IA que no hay que tener, que puede entusiasmar de verdad. Esta aplicación va a ayudar a mucha gente.