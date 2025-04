Enviado de Trump para América Latina dio detalles de la estrategia de EEUU contra el chavismo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El enviado especial del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, participó este jueves en un conversatorio en el Miami Dade College, donde compartió detalles sobre las políticas que la administración de Donald Trump está implementando en relación con los regímenes de Cuba y Venezuela.

Por Infobae

En el evento, organizado por el World Affairs Council, Claver-Carone abordó las medidas que están evaluando para presionar a los regímenes de ambos países.

Durante su intervención, Claver-Carone fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Trump emita una lista de prohibición de viajes para ciudadanos de más de 40 países, incluidos Cuba y Venezuela, como adelantó el diario The New York Times semanas atrás. Al respecto, el enviado especial explicó que, aunque el tema está siendo evaluado, no se ha tomado ninguna decisión definitiva. “Eso todavía está. Se está hablando. Todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregarle en ese sentido”, comentó Claver-Carone en un informe producido por AmericaTeVe Miami.

A lo largo del evento, Claver-Carone destacó que uno de los principales objetivos de la administración Trump es mantener una política de presión sobre los regímenes de Cuba y Venezuela, utilizando herramientas más modernas y efectivas. “Lo que hemos tenido que empezar a hacer es recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos dos meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos“, explicó.

