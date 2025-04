Kanye West confirmó su ruptura con Bianca Censori en una nueva canción

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El matrimonio entre Kanye West y Bianca Censori parece estar al borde del colapso tras una serie de eventos que han sacudido su relación. En su nueva canción, titulada “BIANCA” y parte de su próximo álbum WW3, el rapero confirmó que su esposa “lo dejó” debido a sus polémicas publicaciones en redes sociales.

“Mi bebé huyó… Pero primero intentó hacer que me internaran… No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo”, rapea West en la pista, dejando entrever la crisis que atraviesan.

Un matrimonio en crisis

La pareja, que contrajo matrimonio en 2022, ha estado en el centro de la atención mediática desde entonces. Sin embargo, los rumores de separación comenzaron a intensificarse en febrero de 2025, cuando fuentes cercanas aseguraron que Bianca había decidido distanciarse. “Ella tuvo suficiente”, afirmó una fuente a Page Six.

El punto de quiebre parece estar relacionado con las controversias recientes del rapero, incluidas sus publicaciones antisemitas en X (antes Twitter). Estas declaraciones no solo generaron indignación pública, sino que también habrían afectado profundamente a Censori, quien sufrió una “crisis de ansiedad”, según lo relatado por West en su canción.

Polémicas públicas y tensiones privadas

La relación ya había sido objeto de críticas tras la aparición de Bianca en los Grammy 2025 con un vestido completamente transparente, un gesto que muchos interpretaron como evidencia de una dinámica de control dentro del matrimonio. A pesar de intentar reconciliarse a finales de febrero, las apariciones públicas de la pareja se redujeron drásticamente. La última vez que se les vio juntos fue el 3 de marzo en un estudio de grabación.

Por su parte, Kanye alimentó los rumores al eliminar todas sus publicaciones en Instagram y dejar de seguir a Bianca en redes sociales. Además, compartió un críptico mensaje: “Cuando miro esa lista de traiciones, me doy cuenta de que solo fui parte de las estrategias de otras personas”.

Las revelaciones en “BIANCA”

En su nuevo tema musical, West no solo confirma la separación temporal, sino que también lanza acusaciones contra la familia de Bianca. “Quieren que me internen… Quieren que me vaya a un retiro… Quieren que corra y me esconda”, rapea. Además,

compara su relación con la problemática historia entre Sean “Diddy” Combs y Cassie Ventura.

La canción concluye con una súplica desesperada: “Bianca, solo quiero que regreses… Regresa a mí.. Sé lo que hice para enojarte”.

Un historial cargado de controversias

El comportamiento errático del rapero ha sido motivo constante de titulares. En X, llegó a publicar mensajes como “Hitler era taaan genial” y “Soy un nazi”, lo que provocó condenas generalizadas. Además, retiró disculpas previas por comentarios antisemitas y afirmó: “Nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos”.

A esto se suman tensiones familiares con Kim Kardashian por la participación de sus hijos en su música reciente. La socialité intentó bloquear legalmente una colaboración entre Kanye y su hija North, pero el rapero ignoró las objeciones.

Un futuro incierto

Mientras los rumores sobre una separación definitiva persisten, el portavoz del artista ha negado varias veces estas especulaciones. Sin embargo, las señales apuntan a una relación cada vez más fracturada. Con su vida personal y profesional constantemente bajo escrutinio público, queda por ver si Kanye West logrará superar esta nueva etapa turbulenta o si este será el capítulo final de su matrimonio con Bianca Censori.