Petro insistió que “todavía” no reconoce a Maduro, pero se quejó de las sanciones de EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este sábado en que todavía no reconoce a Nicolás Maduro tras lo ocurrido en la elección del 28 de julio en Venezuela, al tiempo que se quejó de la política de sanciones de EEUU.

lapatilla.com

Durante una rueda de prensa, afirmó que el bloqueo a Cuba y Venezuela no terminará con la crisis migratoria. Además, mencionó que las medidas económicas “traen más hambre a los pueblos”.

“Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela. Están mandando al hambre a los pueblos y los pueblos no se dejan morir de hambre. Entonces no esperen que cese la migración, lo que hacen es el bloqueo. Quiten el bloqueo y no habrá migración por ahora”, expresó.

Petro pidió ayuda a EEUU para solucionar la crisis climática, ya que eso podría terminar con “la migración del sur hacia el norte”.

“Ayúdenos conjuntamente y hagámoslo, a solucionar la crisis climática y no habrá migración del sur hacia el norte. Esto fue lo que dije, no es una crítica hacia (Donald) Trump. Son mis ideas y están fundadas por muchas razones de la ciencia, incluidos de científicos de los Estados Unidos, así varios allá no les crean”, señaló.