Las tres claves del nuevo recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho: “No siente que haya cometido un delito”

El caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, está a punto de dar un nuevo giro. Su defensa ha presentado un nuevo recurso solicitando la repetición del juicio o la celebración de una nueva vista con nuevos testigos. De la misma manera, se incluye la petición de la recusación del tribunal encargado de revisar el recurso, debido a las dudas sobre su imparcialidad.

Un recurso de 400 páginas que se basa en tres aspectos fundamentales, que, según ha argumentado la defensa, podrían cambiar el rumbo del proceso judicial. El diario 20 minutos ha tenido acceso al escrito, que, a continuación, analizamos.

Premeditación

La defensa asegura que no hay testigos ni evidencias de que existiese premeditación en el crimen, ya que consideran que la muerte del cirujano Edwin Arrieta se produjo de forma accidental y en defensa propia como resultado de una pelea entre el médico y el hijo de Rodolfo Sancho. “Daniel no siente que haya cometido un delito, a pesar de haber sido declarado culpable, pero lamenta profundamente las acciones no intencionales que llevaron a la muerte a la víctima y se arrepiente de haber desmembrado el cuerpo de la víctima”.

El arma del crimen

Las cámaras de seguridad de un local registraron a Daniel comprando distintos tipos de cuchillos, y la defensa siempre ha explicado que fueron adquiridos para cocinar -ya que el nieto de Sancho Gracia era chef y hacía vídeos de recetas- y no para provocar la muerte de Arrieta. “Ningún cuchillo comprado con el propósito de cocinar fue utilizado de manera que indique se empleó en una pelea que causó la muerte de la víctima o el desmembramiento de su cuerpo”.

El alegato final

Este documento expone que Daniel Sancho no pudo presentar un alegato final en el juicio para defenderse. “Es lamentable que el acusado no haya tenido la oportunidad de refutar dichas afirmaciones antes de que el proceso concluyera. La última declaración oral en el juicio debe corresponder exclusivamente al acusado y no a otra persona”.

Hay que destacar que este no es el primer recurso que los abogados de Sancho presentan, ya que el 13 de marzo dieron respuesta a las alegaciones de la familia de Edwin Arrieta, que el pasado mes de noviembre pidió que se elevara la condena a pena de muerte por la “contundencia” de las pruebas policiales y la falta de arrepentimiento de Sancho.

Tras ser declarado culpable en primera instancia por asesinato premeditado y el posterior descuartizamiento de Arrieta en agosto de 2024, Daniel Sancho fue traslado a la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, al sur del país. Esta cárcel alberga a más de 5000 reclusos, teniendo el chef que compartir celda con 16 presos y dormir en el suelo sobre mantas en un entorno que él mismo ha descrito como “opresivo” por el continuo ruido.