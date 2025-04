Es venezolana, tiene una sola pierna y se gana la vida en EEUU haciendo delivery (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales, USA

Yudi Vera, una venezolana de 34 años, capturó la atención de miles con su historia de superación. Desde Maracaibo hasta Estados Unidos, esta madre de tres hijos lleva su bandera venezolana con orgullo, al demostrar que una discapacidad no define las ganas de salir adelante.

A los 22 años, Yudi enfrentó un cáncer agresivo que marcó su vida. Una semana después del diagnóstico, le amputaron la pierna izquierda. Dos meses más tarde, una metástasis pulmonar la puso al borde de la muerte. Sin embargo, tras años de revisiones y estudios, hoy se encuentra sana “Agradezco a Dios por todo. Mi médico me dijo en algún momento que estoy viva por algún propósito”, según reveló el portal Crónicas de Chile.

“Yo soy venezolana y llevo mi bandera con orgullo. La discapacidad no está en cómo te ves, muchas personas se equivocan al discriminar a una persona por cómo se ve, pero no ven la capacidad que tiene y las ganas que tiene de salir adelante”, expresó Yudi.

En Estados Unidos, donde migró para ofrecer un mejor futuro a sus hijos, Yudi se desempeña como repartidora. Con una sola pierna, enfrenta el día a día disfrutando de lo que llama “el regalo de la vida”.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de dificultades. En otra publicación a través de su cuenta en Instagram, con lágrimas en los ojos, compartió una de sus amargas experiencias por discriminación. “He pasado muchas cosas desde que pisé Estados Unidos. Soy alguien que emigró de su país para darle un nuevo futuro a sus hijos y desde que llegué aquí, no me han tratado bien, me traicionaron, se han aprovechado de mí”, relató.

“Ayer estaba trabajando y un gringo me dijo que simplemente yo no podía trabajar… Me siento impotente al ver cómo otras personas te limitan por tener una discapacidad”. A pesar de esto, dejó claro su propósito: “Aunque me falte un miembro, yo no vine aquí a dar lástima, vine a trabajar”.

Yudi es ejemplo para millones de venezolanos en el mundo que ven en ella un reflejo de resiliencia, esfuerzo y superación.