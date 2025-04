Cansado de los rumores, George R.R. Martin lanzó un mensaje sobre el nuevo libro de “Game of Thrones”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

George R.R. Martin, autor de “Canción de hielo y fuego”, reveló que iba a anunciar algo emocionante, pero ya lo advirtió: no iba a tener nada que ver con “Vientos de invierno”, el esperado y largamente retrasado sexto volumen de la saga “Game of Thrones”. El anuncio ha resultado ser unas fotos del escritor con los lobos Romulus y Remus, dos ejemplares de una especie extinta replicada genéticamente por la empresa Colossus. Antes de que desvelara el secreto, Martin se mostró exhausto ante los rumores que rodean a su nuevo libro, tal y como lo reflejó en una entrada de su blog oficial.

Por Diario AS

“No, no voy a anunciar que he completado ‘Vientos de invierno’, el sexto volumen de ‘Canción de hielo y fuego’. Por favor, no empiecen ningún rumor en ese sentido. Estoy muy cansado de tener que desmentir siempre mis comentarios informales que no tienen nada que ver con ‘Vientos de Invierno’. De alguna forma, convencen a la mitad de Internet de que el libro es inminente. No lo es. No (quizá debería dejar de hacer comentarios casuales)”.

George R.R. Martin reconoció hace unos meses que tal vez nunca termine la saga, aunque su objetivo sigue siendo hacerlo. De hecho, ha asegurado que es su máxima prioridad.

