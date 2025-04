Exploran la migración venezolana a través del arte en una exhibición en Miami

Posteado en: Cultura, Diáspora, Florida, Titulares, USA

Los migrantes, al dejar atrás un país marcado por la precariedad, atraviesan un proceso de transición que se refleja en sus vivencias y emociones. El arte se convierte en una poderosa herramienta para plasmar sus experiencias. Tres artistas venezolanos lo ejemplifican en una exhibición en Miami que muestra cómo la migración redefine su identidad.

Por El Nuevo Herald

Lourdes Peñaranda, Luis Gómez Rincón y Elsy Zavarce proponen un diálogo artístico sobre la migración, la memoria y la identidad a través de instalaciones, esculturas, videos, fotografías y collages en la exposición “Discursos en relación”, bajo la curaduría de Gerardo Zavarce, que se inaugura este sábado 12 de abril en la sede de Arts Connection Foundation y estará abierta hasta el 31 de mayo.

Los tres nacieron en Maracaibo, estado Zulia, en el noroeste de Venezuela. Fueron catedráticos de la Universidad del Zulia y han presentado sus obras en su país natal. Hoy convergen en el arte desde la experiencia compartida de la diáspora venezolana, que ha llevado a cerca de ocho millones de personas a dejar el país por la crisis política, económica y social.

Peñaranda, quien reside en Barcelona, España, dirigía el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia cuando comenzó a plantearse la necesidad de emigrar, en medio de las intensas protestas estudiantilescontra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

“Jamás pensé que me iba a ir de Venezuela (…) pero las cosas cada vez eran como más difíciles, y un día me dieron dos ataques en la madrugada y a la semana siguiente me dio otro. Pensaba que estaba desarrollando asma y la doctora que me vio diagnosticó ataques de pánico. En ese momento fue cuando dije me tengo que ir, porque me voy a enfermar”, dijo la artista en una entrevista con el Nuevo Herald.

